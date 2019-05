"Me han eliminado de 'play-offs' de ascenso a Segunda A pero cómo me siento ahora no me he sentido nunca. Es el momento más amargo de mi carrera". Así se expresaba Antonio Bello minutos después de que el Xerez DFC ganara 3-1 al Gerena, triunfo que no sirvió para que el equipo xerecista lograse entrar en la fase de ascenso a Segunda División B. Un tanto del algecirista Karim a tres minutos del final rompía la igualdad en el Nuevo Mirador contra Los Barrios y dejaba fuera al XDFC por el golaveraje (1-0 en Algeciras y 0-0 en Chapín).

Antonio Bello, uno de los capitanes del Xerez DFC, entiende que la palabra fracaso no tiene cabida para resumir el año del equipo, pero admite que la decepción era enorme "porque lo hemos tenido tan cerca...". Con el empate entre Algeciras y los Barrios, los azulinos estuvieron dentro casi todo el encuentro, hasta ese momento fatídico para sus intereses a 100 kilómetros de Chapín. "Cuando estábamos en el campo hubo un momento en que Juan Gómez me preguntó, porque se notaba en el ambiente que algo no iba bien; la gente estaba muy callada. No sé cómo explicarlo. Cuando he metido el 3-1 el estadio se venía abajo, una sensación muy bonita... Pero nos ha pasado todo el año, los rivales han tenido la suerte de hacer gol en los minutos finales y a nosotros no nos ha sonreído".

"Quedarse fuera por el golaveraje después de todo un año de trabajo es una pena, lo hemos tenido muy cerca"

Bello explica que es una "p... quedarse fuera por el golaveraje. No es excusa, porque después de 42 jornadas quien se mete en 'play-off' es porque se lo ha merecido. Pero es una pena que nos quedemos fuera después del trabajo hecho durante todo el año. El equipo se ha levantado en situaciones muy complicadas, en partidos muy difíciles. Lo hemos dado todo hasta el último minuto, el equipo se ha vaciado, que es lo que tenía que hacer, teníamos que cumplir y luego tener esa pizca de suerte que no hemos tenido ahora y que creo que no hemos tenido durante todo el año".

El centrocampista, autor del 3-1 de ayer, señala que "el 'play-off' lo hemos perdido nosotros, lo tengo claro. Nos hemos dejado puntos, me imagino que como se habrán dejado todos los equipos, pero uno analiza lo suyo. Imagínate cómo estamos en el vestuario, ni nos queremos ir para casa, pero hay que seguir, desconectar, sé que es difícil porque el momento es duro, pero hay que pensar ya en el año que viene".

"Somos el equipo que menos partidos ha perdido, el segundo menos goleado, el que mejor racha ha tenido... nos ha faltado suerte"

A la hora de explicar dónde se le ha podido ir la clasificación al equipo, apunta que en este partido "no se nos ha ido, se nos fue en casa en partidos como Arcos, Puente Genil, Lebrijana... en los que no fuimos capaces de abrir el marcador. Hay que hacer autocrítica y creo que el equipo ha hecho una temporada por momentos muy buena y por momentos regular... ha sido un año irregular por nuestra parte. Y ahora toca valorar y pensar en frío, y el director deportivo y el club tendrán que tomar las decisiones que tengan que tomar y nosotros acatarlas porque es lo justo".

El atacante refleja que "somos el equipo que menos partidos ha perdido (junto al Cádiz B), el segundo menos goleado, el segundo equipo con la mejor racha de toda España...".

"Me han eliminado de 'play-offs' de ascenso a Segunda A pero como me siento ahora no me he sentido nunca"

Eso sí, un fracaso no es: "No lo tomo por un fracaso, es el primer año en categoría nacional y hay que ver cómo ha estado este año la Tercera. Ya sabemos que la afición es exigente y como futbolista yo eso lo agradezco en el sentido de que tienes más presión y te sientes más futbolista en el campo. Lo que hemos vivido hoy -ayer para el lector-, aunque haya sido una victoria amarga, pocos jugadores en Tercera División se pueden sentir como nos hemos sentido nosotros o en días como los Barrios o Las Cabezas... no podemos decir nada a la afición".

Por último, a Antonio Bello le gustaría seguir en el club azulino. "Si te digo la verdad, no sé si tenía un año más firmado condicionado a la clasificación para la fase de ascenso. Yo estoy muy a gusto aquí, me vine para acá apostando por un proyecto del que me siento muy orgulloso porque los valores que inculca este club más allá del fútbol son muy a tener en cuenta, pero ahora es el club el que tiene que hacer una valoración de la temporada y de los jugadores, colectiva y personalmente, y ya decidirán... Si por mí fuera, me quedo. Eso lo tengo claro".