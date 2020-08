Bello declara su amor incondicional por el Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC ha anunciado este jueves la continuidad de Antonio Bello en la entidad azulina: "El Xerez Deportivo Fútbol Club ha llegado a un acuerdo con Antonio Bello Moscoso para hacer efectivo el año restante que tenía de contrato", ha publicado el club en su página web. De esta manera, Bello jugará su cuarta temporada en las filas del Xerez DFC. En las tres anteriores ha anotado 22 goles.

En un vídeo que ha colgado el club en sus redes sociales, Bello declara su amor incondicional al Xerez DFC: "Cuando uno es niño siempre sueña con llegar a lo más alto. No importa cuántos obstáculos se pongan por delante. A base de esfuerzo, trabajo, coraje y ambición puedes conseguir todo aquello que te propongas. Hace cuatro años, mi equipo, el de mi ciudad, me brindaba la oportunidad de regresar a casa. No fue una decisión fácil, pero tengo claro que mereció la pena. Bajé al barro para llevarte a las puertas del cielo. Contigo he sufrido, reído, disfrutado y también llorado. Contigo he descubierto lo que significa amar un escudo. Contigo he vivido la sensación única de ser una extensión de la afición en el campo. Contigo he comprendido que la pasión no se negocia. Contigo he sentido y me siento xerecista. Contigo, Xerez, me quedo el resto de mi vida".

🎥💙 Hay amores que duran para siempre.𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐, 𝑿𝒆𝒓𝒆𝒛, 𝒎𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒂. pic.twitter.com/rIHf7ekwmN — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) August 27, 2020

"Desde el Xerez Deportivo FC nos sentimos muy orgullosos de mantener con nosotros a un jugador y a una persona que representa a la perfección nuestros valores, tanto dentro como fuera del campo, y le deseamos lo mejor en la próxima temporada", refleja el comunicado hecho público por el XDFC.