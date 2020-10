Bolli: "Vamos a enfrentarnos a un Xerez DFC con el orgullo herido"

El Arcos de José Alba Heredia 'Bolli' visita este domingo Chapín para medirse a un Xerez DFC que el técnico chiclanero espera "enrabietado" después de la derrota del pasado fin de semana en casa de la Lebrijana. Los arcenses han puntuado en sus dos únicas visitas a Chapín (un empate un triunfo) y Bolli espera mantener la racha aunque es consciente de que será una empresa muy complicada porque "estarán con el orgullo herido".

El técnico blanco ha tenido la ocasión de ver el partido que los de José Pérez Herrera disputaron en Lebrija y señala que "lo único negativo para ellos fue el marcador. El portero de la Lebrijana fue un auténtico héroe. Entiendo que por justicia, mereció otro resultado. Espero un Xerez DFC que tratará de sacarse la espina ante su afición y en su estadio", apunta un Bolli que ve a los azulinos en el trío de favoritos junto al Ceuta y al Xerez CD.

Paradójicamente, el Arcos llega al choque del domingo por delante de los xerecistas y con cuatro puntos gracias al empate en la primera jornada contra el Antoniano y la victoria en la pasada jornada frente a Los Barrios. Los blancos han comenzado muy bien después de una pretemporada de malos resultados: "Siempre se suele decir que los resultados en pretemporada son secundarios, que no tienen importancia, pero yo entiendo que sí lo son porque te ayudan a trabajar, los conceptos que hay que meter siempre es mejor si son con victorias porque los futbolistas creen más en las cosas. Esto es una realidad, independientemente de que después los entrenadores prediquemos otra. Yo no estaba contento porque los resultados habían sido negativos, pero independientemente de eso sabía que estábamos trabajando duro y haciendo las cosas bien. Al partido del Antoniano fuimos con mucha confianza en nuestras posibilidades, competimos bien y sacamos un buen resultado. Pudimos perder en el descuento, pero también ganar porque minutos antes tuvimos un par de oportunidades muy claras. Pero sobre todo, el equipo compitió y este domingo en casa siempre es importante sumar y especialmente en casa. Pero esto acaba de comenzar, hay que tener serenidad porque va a ser largo aunque suene raro decirlo por el formato de este año. Va a ser duro”.

Dani Guerrero "Tengo mucha confianza en él, con confianza es de los mejores delanteros de la categoría"

Rival "El portero de la Lebrijana fue un auténtico héroe, el Xerez DFC querrá sacarse la espina ante su afición"

COVID "Esto va a durar lo que la pandemia quiera, les digo a mis jugadores que disfruten de los entrenamientos y los partidos porque no sabemos cuándo será el último"

El hombre más peligroso del Arcos es Dani Guerrero, punta que Bolli conoce muy bien ya que con él en el Chiclana Industrial hizo una de sus mejores temporadas antes de poner rumbo al Ceuta y a Los Barrios. El técnico explica que "el éxito de todos los equipos pasa por que su delantero referencia vea portería. Es clave. Las tuvo en Lebrija, no consiguió meterlas, y el otro día sí logró un golazo aparte del trabajo que hizo sin balón. Tuve la suerte de disfrutarlo en el Chiclana Industrial, luego se fue a una plaza muy difícil y con mucha competencia en Ceuta y no tuvo suerte. En Los Barrios fue de menos a más. Nos conocemos, sabe qué le puedo pedir y tengo mucha confianza en él. Tenía ofertas más interesantes económicamente que la nuestra, pero prefirió nuestro proyecto y la verdad es que con confianza es uno de los mejores jugadores de la categoría".

El Xerez DFC se va a encontrar con un rival que tras sumar cuatro puntos tiene "mucha confianza y mucha ilusión. Chapín es un gran escenario y trataremos de explotar nuestras virtudes y anular las del contrario. Estos puntos ya no nos los quita nadie, hemos rascado un puntito fuera y amarrado el partido de casa, no está mal y nos ha ayudado para la autoestima".

Con el fútbol no profesional pendiendo de un hilo a causa del COVID-19, Bolli apunta que "esto va a durar hasta que la pandemia quiera. Por eso les digo a mis jugadores que hay que disfrutar cada partido y cada entrenamiento porque no sabemos si va a ser el último, es una realidad. Igual peco de pesimista. Cada partido que disputemos hay que jugarlo como el último porque no sabemos qué va a ocurrir. Creo que las autoridades están tratando de evitar un nuevo confinamiento, pero si esto va a más no habrá más remedio que encerrarse en casa".