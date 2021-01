Bruno Herrero es uno de los futbolistas con más peso en el Xerez DFC. El centrocampista jerezano llegó esta temporada al club xerecista después de pasar las últimas campañas en el San Fernando y cuenta con la suficiente experiencia para saber capear los momentos complicados, como los que ha atravesado el equipo en la primera vuelta. “Nos hacía falta ese empujoncito de moral que nos han dado esas dos victorias”, apunta el organizador azulino, que tras la vuelta de las vacaciones navideñas.

Tras ganar a Los Barrios y al Cabecense, las cosas se ven mucho más claras en el conjunto jerezano. Bruno cree que lo único que ha cambiado es que ahora “ha entrado la pelotita. Sí es verdad que tuvimos algún partido ‘bajito’, pero la mayoría hemos jugado bastante bien y creando oportunidades, nos faltaba gol y con la mínima nos marcaban. En estos dos últimos partidos hemos estado bastante bien, pero la clave ha sido que el balón ha entrado y cuando el balón entra todo va viento a favor”. Además, tanto en Los Barrios como en Chapín contra el Cabecense el equipo marcó pronto: “Ya era hora de que tuviéramos un partido relativamente fácil, que lo tuviéramos de cara un poco todo. Hasta ahora todos habían sido cuesta arriba y nos costaba la misma vida hacer gol e incluso sacar los puntos. El equipo ha seguido insistiendo y ahora se están viendo los resultados. Confiamos en nosotros mismos”.

A modo de resumen de la primera vuelta, el centrocampista azulino indica que “hemos tenido momentos muy buenos en los que la pelota no ha entrado y después cualquier pequeño error nos penalizaba mucho y eso te afecta a la moral quieras o no. Si te pasa en un partido, vale; pero si te ocurre en varios, te va pasando factura en la cabeza. Creo que eso es lo que nos ha sucedido. Pero en estos dos últimos partidos el equipo ha demostrado mucha personalidad”.

Y al final, el Xerez DFC ha acabado tercero y a un punto del Ceuta. “Dos semanas antes lo veíamos todo muy oscuro y estas dos victorias nos han dado una bocanada de oxígeno impresionante. Ahora ves la clasificación y dices “mira”, pero nosotros somos ambiciosos y sabemos que esto es muy mejorable. Estamos poniendo de nuestra parte y estoy seguro de que la segunda vuelta la vamos a mejorar”.

Tras la derrota con el Antoniano, se instaló un clima de intranquilidad que no le vino nada bien al equipo. “Conozco Jerez cómo se mueve y la gente de aquí somos así, vivimos las cosas con mucha pasión y que la sangre nos arde cuando las cosas van mal y cuando van bien somos muy eufóricos, no tenemos punto medio. Pero eso a lo mejor es de cara a fuera, nosotros esa tranquilidad sí la hemos tenido, porque sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que estaba pasando y tarde o temprano tenía que venir ese resultado positivo. Hay veces que sin merecerlo te llevas los tres puntos y hasta ahora no nos había pasado. Al final el viento tenía que cambiar a nuestro favor”.

De cara a la segunda vuelta explica que “no me gusta vaticinar nada, pero veo a la gente muy enchufada, a todo el equipo. Uno de los mayores éxitos de Jose es que tiene a todo el mundo enchufado, todos los jugadores ven que pueden jugar cada domingo de titular y hacerlo bien y creo que eso va a ser importante a largo plazo para acabar la liga en un puesto alto e incluso mirar más allá. Nosotros somos ambiciosos y techo no nos vamos a poner, vamos a mirar siempre arriba y si tenemos esa ambición, intentaremos llegar al primer puesto y acabar ahí. Pero tenemos que centrarnos en el proceso, en el cómo lo vamos a hacer y para eso tenemos que entrenar y trabajar fuerte y cada domingo intentar que el contrario pase fatigas”.