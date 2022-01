El Cacereño pone a prueba la fortaleza en Chapín del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC regresa a Chapín 40 días después de su última comparecencia en la que derrotó al Antequera con un tanto de Antonio Oca y siete días después de la derrota en Córdoba ante el líder en el primer partido del año 2022 de los azulinos. Si hace una semana el rival era el líder incontestable del Grupo 4 de la Segunda RFEF, los de Pérez Herrera reciben (20 horas) en el Estadio jerezano al Cacereño, segundo clasificado, en el primero de los tres partidos que deben afrontar en apenas una semana: el miércoles espera el San Roque de Lepe en el aplazado por COVID y el próximo domingo giran visita al Villanovense, cuarto en la tabla. El calendario es de aúpa.

Pérez Herrera ha citado a todos los disponibles y se estrena en la convocatoria el meta madrileño Mario de Luis, última de las incorporaciones del Xerez DFC, una operación que se ha cerrado en pocos días tras la lesión de José Manuel Camacho, que tiene para al menos un mes por una rotura en el aductor. En el capítulo de bajas, el técnico tiene que lamentar las ausencias de Javilillo y Máyor, el primero lesionado y el de Aspe al tener que cumplir sanción por cinco amonestaciones. La duda es Alberto Durán. El central jedulense no se entrenó este viernes con el equipo y va a probarse antes del encuentro. El parte médico que facilitó el club a mitad de semana hablaba de una microrrotura y alinearlo sería correr un gran riesgo teniendo en cuenta que el miércoles hay otro partido, pero el jugador buscará sensaciones antes de descartar su concurso. Además, de los jugadores disponibles de la primera plantilla, el técnico azulino ha citado también a los canteranos Ricky, Hugo, Pepe Sainz y Sanlúcar.

Gran momento en Chapín

El Xerez DFC se aferra a sus últimas buenas actuaciones en Chapín, donde ha ganado sus tres últimos compromisos a San Fernando, Don Benito y Antequera por el mismo resultado (1-0) y aspira a derrotar a un Cacereño que ha puntuado en siete de sus ocho salidas. Los extremeños sólo perdieron en el Nuevo Arcángel, goleados 5-0 por el líder, pero suman dos victorias consecutivas a domicilio ante el Panadería Pulido y el Mérida. El equipo que prepara el ex del Xerez CD Julio Cobos no juega desde el pasado 9 de enero y tiene las bajas de Marvin y Manuel Mosquera y cuenta con los dos refuerzos que ha hecho hasta el momento, De la Cruz y Colau. Cobos ha comentado que prevé "un partido contra un equipo que nos va a apretar mucho y que no deja jugar con comodidad. Tenemos muchas ganas de competir para intentar continuar con nuestra buena racha".

En cuanto al posible once inicial del XDFC, todo apunta a que David Grande lucirá dorsal de titular en lugar del sancionado Máyor y la duda está en si lo acompaña un segundo punta o actúa como único delantero. De entrada, parece que César suplirá a Camacho en la portería y tanto Iriondo como Poley seguirán en el equipo titular. Si Durán no llega al choque, su puesto en el centro de la defensa será para Manu Castillo o Álex Cruz.