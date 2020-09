José Manuel Camacho vive su cuarta temporada en el Xerez DFC. El portero llegó a la entidad azulina en la campaña 17/18 en División de Honor, logrando el ascenso a Tercera y siendo titular indiscutible. Un año después, una grave lesión sufrida en el partido contra la Lebrijana en Chapín le tuvo varios meses en el dique seco. La pasada campaña recuperó la titularidad en una temporada cortada por la pandemia y en la que el Xerez DFC cayó eliminado en el 'play-off' exprés en el polémico partido contra el Ciudad de Lucena. En total, Camacho ha disputado 60 partidos con el Xerez DFC, en los que ha encajado sólo 39 goles.

-Afronta la cuarta temporada en el Xerez DFC.

-Así es, es mi cuarta temporada y estoy muy ilusionado. Para mí es una satisfacción llevar cuatro años y he vuelto con las pilas cargadas a tope.

-A priori, parece que usted se perfila un año más como titular.

-Están César y Borja y a los tres nos tocará trabajar duro para aportar lo mejor posible, que haya competencia es bueno y que al final el beneficiado sea el equipo.

-Primera semana de trabajo completada. ¿Cuáles son las primeras sensaciones?

-Pues estamos adaptándonos un poco después del parón. Hay compañeros que llevaban mucho tiempo sin entrenar y esta primera semana ha sido un poco de toma de contacto con el míster y con los nuevos compañeros. Algunos, como Oca, Bruno y alguno más desde marzo estaban parados, porque aunque siempre se intenta hacer algo no es lo mismo que trabajar en el terreno de juego.

-En ese sentido, ¿ha sido un inicio de pretemporada más suave o distinto al de otros años?

-Entre comillas. El sábado jugamos un partidillo con dos tiempos de 30 minutos, que está bien para ser la primera semana. Lo estamos llevando bien porque no están siendo entrenamientos pesados o con sesiones de mañana y tarde en los que la gente puede estar más cargada. Ahora mismo hay que prevenir lesiones para llegar lo mejor posible al inicio de Liga.

"Jose quiere que seamos un equipo intenso, agresivo, compacto, presionar tras pérdida. Ya se van viendo cositas"

-¿Qué tal la primera impresión con José Herrera?

-Personalmente, ya lo conocía. Las referencias que tengo de él como entrenador son espectaculares. Ahora nos tenemos que adaptar a la forma de jugar y a los conceptos que él quiere plasmar dentro del terreno de juego. Ya se van viendo cositas.

-¿Qué les está pidiendo?

-Todavía es pronto pero va metiendo ejercicios que están enfocados al estilo que quiere plasmar. Se van viendo pinceladas de esa forma que él tiene de ver el fútbol, de asfixiar a los equipos, de morder arriba. Nos está inculcando que seamos un equipo intenso, agresivo, compacto, presión tras pérdida, que los jugadores estemos conectados los noventa y tantos minutos que dura un partido.

-A la vuelta de la esquina, la eliminatoria de la Copa Federación Andaluza.

-Es el partido oficial más próximo, contra el Puente Genil, y ahí ya se irá viendo un poquito más. No sé si jugaremos algún partido amistoso antes para ir cogiendo sensaciones. Nos va a llegar muy pronto, con dos semanas de trabajo, pero nos tiene que servir para llegar bien a la Liga. Tampoco nos tenemos que presionar en exceso, es una eliminatoria ida y vuelta y lo importante ahora mismo es ir cogiendo minutos.

"Que haya público es una gran noticia para todos y para nosotros más si cabe, tenemos una excelente afición que nos lleva en volandas en casa y fuera de casa"

-Pero, está el aliciente de luchar por un puesto en la Copa del Rey.

-Está claro, ojalá podamos conseguirlo. Meternos en Copa del Rey sería algo histórico para el club y tenemos ese objetivo ahí a corto plazo y vamos a luchar por ello, nos dejaremos la piel como en todos los partidos.

-¿Qué le parece la plantilla que se está formando?

-El trabajo de Edu está siendo excepcional, está confeccionando una plantilla competitiva y que aún no está cerrada. Si viene alguien a aportarnos su granito de arena bienvenido sea y si no, los que estamos y los chavales intentaremos sacar el objetivo adelante.

-También se está confiando más en la cantera.

-Los chavales del filial compiten bien. Sabemos que Jose confía mucho en los jóvenes y es importante que sepan que cuentan con la confianza del entrenador y de todos los compañeros.

-En temporadas anteriores, el objetivo del club era, sin tapujos, luchar por el ascenso a Segunda B. El mensaje, al menos de momento, no está siendo ese.

-Ahora mismo, creo el mensaje que se está dando es el correcto. No tenemos que obsesionarnos con mirar objetivos a largo plazo. Lo más importante ahora es marcarnos metas a corto plazo, compactar el equipo cuanto antes, conocernos, coger los conceptos nuevos del míster e ir día a día y partido a partido. Ya iremos viendo conforme avance la temporada dónde podemos estar situados. Aunque parezca un tópico, de nada vale hacer cuentas y números si dejas pasar el día a día, tenemos que centrarnos más en el día a día y todo fluirá con más facilidad.

-También es cierto que el sistema de competición, con subgrupos y varias fases invita a cometer menos errores.

-Es un sistema nuevo, hay menos margen de error y hay que adaptarse a las circunstancias que marca la pandemia. Tenemos que ser conscientes de que será difícil y que hay que trabajar muy duro para poder conseguir el objetivo que nos marquemos.

-El viernes se conocía que habrá público en los campos.

-Es una excelente noticia para todos y para nosotros más si cabe, tenemos una excelente afición que nos lleva en volandas en casa y fuera de casa. Para nosotros estar arropados por nuestros aficionados es superimportante.