José Manuel Camacho, guardameta del Xerez DFC, recuperó la titularidad el domingo, tras dos jornadas en el banquillo, ante el San Roque de Lepe (2-1) en un encuentro que fue muy especial para él, regresaba al escenario en el que sufrió la grave lesión en la mandíbula que le impidió jugar más en toda la temporada pasada a pesar de estar recuperado.

Admite que "no sabía que iba a ser titular pero siempre estoy preparado", espera "mantener la racha en el San Rafael. Jugué tres temporadas en Los Barrios y el campo es complicado, nos van a poner las cosas muy difíciles" y lamenta que "nuestra afición tenga problemas por el precio de las entradas, ojalá todo se solucione y puedan acudir al campo como siempre".

-¿Esperaba recuperar la titularidad ante el San Roque?

-El míster no me había comentado nada y me enteré cuando llegué al campo pero siempre estoy preparado para hacerlo. Cada domingo acudo al campo concentrado y mentalizado. Los porteros lo tenemos más complicado. El encuentro no fue fácil, se nos complicó todo con la expulsión de Adri y el penalti y reaccionamos bien. Estaban desquiciados, para hacer el tercer gol, pero se metieron en el partido con el gol.

-¿Qué sintió al volver a pisar el césped de Chapín?

-Me llevé un alegrón tremendo. Estaba tan metido en el partido que no me dio tiempo a pensar en nada pero cuando terminó el encuentro me derrumbé. No pude contener las lágrimas. Lo pasé mal la pasada temporada tanto por la lesión como por mi situación. Fue duro, intenté siempre ayudar a mis compañeros desde fuera pero no fue fácil. Al final solté todo lo que llevaba dentro y disfruté el triunfo y mi vuelta a Chapín, era mi primer partido allí después de lo que pasó el día del Cabecense.

-¿Cómo lleva la situación que se ha planteado el entrenador con los porteros?

-Los futbolistas queremos jugar siempre. Son decisiones de los entrenadores y tenemos que respetarla y, como he comentado antes, ayudar siempre a los compañeros desde tu situación-

-El domingo vuelve a Los Barrios...

-Jugué allí tres temporadas en dos etapas distintas y sólo tengo palabras de agradecimiento para ese club, siempre me trató muy bien. Guardo muy buenos recuerdos de esos años y dejé buenos amigos. El partido va a ser muy complicado, en su campo aprietan y nadie te regala nada. La pasada campaña se quedaron a las puertas del 'play-off' como nosotros y esta se han reforzado y han empezado bien.

-¿Cómo está viendo al equipo en estos primeros partidos de la temporada?

-Bien. Los resultados están hablando por sí solos pero esto acaba de empezar, queda un mundo. De momento, estamos cumpliendo con los objetivos que nos vamos marcando pero hay que esperar. Las prisas son buenas, hay que seguir con la línea trazada.

-¿Qué le parece el problema del precio de las entradas?

-Ojalá se pueda solucionar. Para nosotros el apoyo de nuestros aficionados es muy importante en todos los campos. Es una pena que se produzcan situaciones de este tipo, los clubes deberían facilitar la asistencia de seguidores.