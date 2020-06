El Xerez DFC se encuentra inmerso en la preparación del 'play-off'. José Manuel Camacho, portero azulino, acumula una amplia experiencia en ellos, ya que ha tenido la oportunidad de vivir seis con cinco equipos diferentes. Asegura que la eliminatoria frente al Ciudad de Lucena será diferente, cree que más que una fase de ascenso es una final.

El meta roteño recuerda con cariño todas las fases de ascenso disputadas, incluso aquellas en las que no logró el objetivo, porque "es una experiencia muy bonita, de la que puedes disfrutar porque durante el año has hecho las cosas bien. Influye todo un poco y no siempre conseguí el objetivo".

Con la Balona ascendió a Segunda B frente al Tudelano, con el Conquense les superó el Extremadura y luego el Mutilvera navarro, con el Cacereño también terminó primero pero se cruzó en su camino el Deportivo B y el Beasain. En las filas del Racing de Ferrol las cosas le fueron mejor. Subió a Segunda B y en la temporada siguiente repitieron y se quedaron a las puertas de dar el salto a Segunda A. Con el San Fernando de Pepe Masegosa que cayó eliminado ante la Pobla de Mafumet de Joaqui también estaba en la plantilla pero no tuvo minutos, ya que el portero titular era David Zamora.

El coronavirus ha marcado la temporada 19/20 y espera terminarla "de la mejor manera posible, todo ha sido muy duro no sólo por el fútbol, por la situación dramática que hemos vivido con tantas muertes".

Echa la vista atrás y "parece que fue ayer cuando disputamos el último partido en Chapín ante el Xerez CD y hace ya tres meses. El tiempo se me ha hecho eterno, no pasaban los días, teníamos ganas de volver y el reencuentro ha sido impresionante. De todos modos, estamos sufriendo mucho. Las sensaciones al volver a colocarme los guantes después de tanto tiempo han sido extrañas, me parecía mentira. No es igual que cuando tienes vacaciones. Nos queda un mes y medio para el 'play-off' y tenemos que aprovechar cada entrenamiento".

"Si encajas un gol no te puedes volver loco, hay que gestionar todos los aspectos"

Están centrados en la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena y apunta: "Va a ser dura, nos jugamos toda la temporada en noventa minutos y no hay margen de error porque aquí no hay doble partido. Ellos tienen la ventaja de la clasificación y nunca se sabe, nos puede venir bien. Tenemos que salir a ganar sin especular, aunque también hay que tener cabeza en este tipo de eliminatorias. Si encajas un gol no te puedes volver loco y si lo marcas tampoco te puedes encerrar. Hay que saber gestionar todos los aspectos".

Bajo su punto de vista, va a ser importante "cómo lleguemos. Ahora es una incógnita todo, la intensidad es importante y tenemos que tener mucho cuidado con las lesiones musculares. Se van a permitir cinco cambios y si son necesarios se deben utilizar".

Al Ciudad de Lucena le conocen pero tiene claro que "ese partido va ser totalmente diferente al que jugamos en Chapín. Nos conocemos bien, por ser del grupo nos tenemos más estudiados y los dos equipos cambiaremos cosas, seguro que nos guardamos bazas. Tienen una buena plantilla, han hecho una buena temporada, estuvieron en puestos de ascensos todas las jornadas que se disputaron, y también querrán lograr algo bonito pero a ilusión y ganas no nos pueden ganar. Estamos cerca del objetivo y hay que aprovechar al máximo la oportunidad".

Otro aspecto que preocupa al portero roteño es "jugar sin público. Eso también condiciona. Es como si fuese un entrenamiento y no estamos habituados a un ambiente tan frío, nuestra afición siempre se vuelca y la vamos a echar mucho de menos. Además, por todo lo que nos apoya y lleva sufrido junto a nosotros se merece el mejor final".

La eliminatoria se disputará o en el Municipal de Marbella o en el Marbella Football Center, detalla que "en el Municipal he jugado contra el Marbella en Segunda B y el césped suele estar bien, las otras instalaciones no las conozco. Todo el mundo habla maravillas y seguro que son fantásticas pero nos vamos a encontrar con campos de entrenamientos con gradas pequeñas vacías y sin el calor ni la pasión que dan a este deporte los aficionados. Va a ser muy extraño, el equipo que mejor se adapte tendrá mucho ganado".