Camacho, guardameta del Xerez DFC, ante su parada más larga

Portero del Xerez DFC y padre de dos pequeñas. José Manuel Camacho compagina su actividad profesional con el cuidado junto a sus mujer de sus dos hijas, Manuela, que tiene cuatro años, y Julia, de sólo dos. La situación provocada por la pandemia del coronavirus en toda España afecta a todas las familias y cada una la sobrelleva de la mejor manera posible.

Camacho afronta el parón ordenado por la Andaluza "preocupado por todo, especialmente por las pequeñas, por mi mujer y por los mayores. Esto no es ninguna broma y tenemos que mentalizarnos, es cuestión de todos. La salud es lo más importante, el fútbol en estas dos semanas queda en un segundo plano pero tampoco te puedes olvidar, es tu trabajo".

De momento, en su casa "lo llevamos bien, las niñas dan mucho trabajo y, de vez en cuando, aparecen las broncas. El viernes me pasé por la papelería para comprarles dibujos para colorear y la tele la tienen monopolizada con películas infantiles. Con eso vamos bien, ya veremos con el paso de los días".

Manuela y Julia son "pequeñas pero les hemos explicado que tienen que lavarse mucho las manos, que no se las metan en la boca, que no se toquen mucho la cara y que no podemos salir de casa... Son pequeñas cosas pero cualquier cuidado es poco de cara a la salud. La semana pasada tuvieron fiebre, algo normal, pero te preocupas muchísimo, especialmente mi mujer".

El meta azulino, optimista por naturaleza, espera que "esto pase lo antes posible, que es lo que todos queremos pero también hay que tener los pies en el suelo y tener claro que igual los quince días se quedan cortos... No depende de nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones para evitar más contagios".

Bajo su punto de vista, lo que está sucediendo es algo "increíble, de película. Se ha expandido muy rápido por todos los países. Ahora mismo, pensar en otra cosa que no sea superar esta situación es una auténtica locura. Es que no sabemos si la Liga va a parar dos semanas, tres o un mes. Te haces mil preguntas, cómo se va a reanudar la competición, cómo... Insisto, quiero ser optimista".

El Xerez DFC tenía previsto seguir entrenando a puerta cerrada durante el parón pero con las medidas drásticas y el cierre de instalaciones "tuvimos que parar el viernes, es que ya ni nos dejaron entrenar. Dani y Migue nos han preparado un plan de trabajo personalizado y vamos haciendo lo que podemos. Me subo a la azotea y hago lo que puedo. Ojalá esto no se alargue mucho en el tiempo y podamos volver pronto. Es todo muy triste, nadie en las calles con el buen tiempo...".

A estas alturas de competición, el Xerez DFC es tercero, con los mismos puntos que el Ciudad de Lucena. El meta roteño cree que "nos encontramos en una buena situación después de los últimos resultados y también en un buen momento. El parón le va a venir bien a los compañeros que están lesionados pero el tiempo dirá si es bueno o no, todo va a depender de lo que suceda. Nuestro objetivo es luchar por el 'play-off' y estamos en el buen camino".