Carri: "Al marcar el penalti me sentí liberado y una alegría inmensa"

Carri, centrocampista del Xerez DFC, no está viviendo su mejor temporada en el equipo azulino y necesitaba reivindicarse. El chiclanero, que llegó a la entidad el pasado verano con ilusión y ganas de aportar su granito de arena, no ha terminado de asentarse en el once ni primero con Pérez Herrera ni ahora con Francis.

El sábado en el Jesús Navas entró en la segunda parte a falta de un cuarto de hora para el final en lugar de Bello y se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro. Participó bastante en el juego y anotó el penalti en el descuento que le dio al combinado xerecista el triunfo.

El azulino se muestra radiante con la victoria y destaca que "fuimos a Sevilla a por los tres puntos y los conseguimos, aunque hay cosas que mejorar porque tenemos mucho margen para hacerlo, estamos contentos con este resultado y seguros de la reacción".

A la hora de saltar al terreno de juego, tenía claro "lo que el míster quería de mí y fue lo que intenté hacer. Además, tuve la recompensa de tirar el penalti y estoy satisfecho. No sabía ni el minuto que era, cuando lo marqué me sentí liberado porque era mi primer gol, y una alegría inmensa".

El equipo, una jornada más, estuvo arropado en el Jesús Navas y a esos fieles seguidores "poco o nada se le puede decir porque siempre están ahí, sólo nos queda darles las gracias una vez más por hacer el desplazamiento y también agradecer el apoyo a los que nos siguieron desde Jerez porque no pudieron acudir. El escudo son ellos".