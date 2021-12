Ignacio de la Calle, presidente del Xerez DFC, apuesta por la próxima Copa del Rey

Ignacio de la Calle, presidente del Xerez Deportivo FC, se ha dirigido a sus aficionados y socios en una carta que el club ha publicado este miércoles en sus redes sociales y en la web de la entidad. El dirigente jerezano, que accedió al cargo el pasado mes de junio, señala que tras el primer tramo liguero "ahora es el momento de mirar hacia arriba y no ser conformistas", apuntando como objetivo la clasificación para la Copa del Rey de la próxima temporada, para lo que pide la colaboración de todos y dar el empujón necesario para alcanzar los 4.000 socios. De la Calle también repasa la historia del club desde su fundación con su padre, Sixto de la Calle, al frente como primer presidente de honor y agradece los esfuerzos tanto de Pepe Ravelo como de Rafael Coca, los dirigentes anteriores a su llegada al cargo.

La carta de Ignacio de la Calle es la siguiente:

"Queridos xerecistas: Estamos en ese momento especial del año en que se ablandan nuestros corazones y agitamos banderas blancas para establecer treguas, ese momento en que somos más solidarios y comprensivos y en el que somos capaces de reconoces nuestros errores, así como el acierto, el trabajo y el esfuerzo de los demás.

A esta realidad social no es ajena nuestra entidad, el Xerecismo no se encuentra aislado en una burbuja que le haga escapar de esta corriente de comprensión, al contrario, también nosotros sentimos la necesidad de reflexionar sobre nuestra corta Historia como entidad deportiva.

Nacimos del barro hace ahora poco más de 8 años. Y lo hicimos convencidos absolutamente que no había otra solución para el Xerecismo. Rescatábamos, una vez más, el sentimiento Xerecista, ese sentimiento que nació en nuestra ciudad en 1911. ¡Jerez no podía quedarse sin su Xerez! Estos ocho años de existencia del renovado Xerez han sido espectaculares y hay que dar gracias por ello. Aún recuerdo nuestro desplazamiento masivo en El Bosque. Arropamos a nuestro equipo con una afición alegre, amable y simpática que literalmente tomó el pueblo, que ese día se vistió completamente de AZUL Y BLANCO. Tuve, en aquella ocasión, la suerte de acompañar a mi padre y la entrada al campo de fútbol que se realizaba a través de un pequeño túnel fue inolvidable y quedó grabada para siempre en el corazón de Sixto. Nos esperaba una marea de gente joven aquellos que en los inicios de nuestra entidad demostraron una madurez increíble y que fueron el motor de la afición Xerecista. Este era el Renacimiento del Xerez deportivamente, un Xerez renovado con una hinchada libre de ataduras económicas y políticas y dueña, que es lo más importante, de sus propios actos. ¡Nació el Xerecismo en Libertad!

Desde entonces hemos vivido momentos trepidantes en nuestro Club (victorias y derrotas) que nos han hecho crecer no solo deportivamente sino también institucionalmente. Vivimos cuatro maravillosos años con Pepe Ravelo, la amabilidad personificada, buena gente donde las haya. Pepe ha entregado buena parte de su vida a la causa Xerecista, primero como jugador ejemplar y después como primer presidente electo del Xerez. Llegaron después otros cuatro años maravillosos de Rafael Coca que nos trajo hasta donde ahora estamos. ¡Qué mérito ese ascenso a Segunda RFEF! Este ascenso nos ha convertido, aún más, en el primer equipo de la ciudad, a mucha distancia de los demás, no solo por categoría deportiva sino también por número de socios.

Gracias por consiguiente a todos ellos, a Sixto presidente fundacional, a Pepe, primer presidente y a Rafael, que siguió su estela. Sin el concurso de todos no estaríamos donde estamos ni seríamos lo que hoy somos.Pero, sobre todo, ¡Gracias a los Socios! A la afición en general y a todas las peñas. Cada vez que hemos solicitado su aliento o respaldo económico ahí han estado. Tenemos la mejor de las aficiones que se pueden tener y es, desde luego, nuestro mayor patrimonio social. ¡El Xerecismo sin Xerecistas, no sería nada!Gracias a todos vosotros hemos vivido un año de ensueño, un ascenso histórico a Segunda RFEF, superándonos una vez más. Hemos jugado el primer partido de Copa del Rey de este Club y que supuso un gran premio para nuestra afición y que supuso un respiro importante en las arcas del Club.

Estamos llegando a mitad de competición y nos encontramos a mitad de tabla, pero no somos nada conformistas, de hecho, ahora es el momento de mirar hacia arriba y exigirnos ¡todos! un esfuerzo para tratar de llegar a puestos que nos den acceso a la Copa del Rey, sería maravilloso, si lo conseguimos perfecto, pero si por circunstancias no puede ser… no será porque no haya habido ilusión y esfuerzo. Dejarnos la piel en el campo viene en el ADN de este equipo. Para ello es importante la colaboración de todos una vez más. Esta ambiciosa campaña de socios tiene que ser un éxito sí o sí. Debe llevarnos al menos a 4.000 Socios. Así debemos implicarnos todos en Regalar Xerecismo y ayudar de esta manera a tener fondos por el mercado de invierno nos ofrece la posibilidad de hacer crecer a nuestro equipo.

Por último, no quiero dejar de agradecer a nuestros patrocinadores su esfuerzo en pro de este Club. Es fundamental que se dé una simbiosis entre el Club y sus patrocinadores. La imagen es importantísima para el patrocinador, cuantas veces hemos visto que se han roto acuerdos de patrocinio por una mala imagen del patrocinado. En nuestro caso gozamos de una imagen limpia y trasparente y estos valores hacen que la inversión en Xerecismo sea clara.

De todas maneras nuestra gestión debe seguir siendo intachable y esa sinergia que se produce entre patrocinador y patrocinado debe de seguir creciendo, hacer que todos se sientan como en casa y estén orgullosos de colaborar con esta entidad. El Xerez es también importante gracias a ellos.

Llevamos pues más de ocho años de ensueño con sus dificultades y tropiezos, pero ocho años ilusionantes y prometedores. Nuestro último año ha sido espectacular, brindemos pues por ello y esperemos con esfuerzo y trabajo conseguir hacer crecer al Xerecimso porque este Xerez con esta Afición es imparable.Forza XerezFeliz 2022.Ignacio de la Calle, presidente del Xerez Deportivo FC".