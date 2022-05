Ceuta y Mérida siguen en la pelea por el ascenso

Suerte dispar para los equipos del Grupo IV de Segunda RFEF que finalmente lucharon por el ascenso a Primera RFEF. En la jornada del sábado, el Coria, que se clasificó con polémica tras su triunfo en el descuento ante el Mensajero, perdió con La Nucía por 2-0, mientras que el Mérida se impuso al Palencia Cristo por 2-1 en el descuento y sigue adelante.

Este domingo, el Ceuta, que cuenta como director deportivo con el ex xerecista Edu Villegas, se alzó con el triunfo en El Collao frente al Navalcarnero al vencer por 2-0 y el Cacereño de Julio Cobos no tuvo opciones en ningún momento ante el Teruel y cayó por un contundente 4-0.

Este lunes, a las diez de la mañana, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas será el sorteo para establecer los emparejamientos finales de esta fase de ascenso, que ya determinarán los equipos que logran la gesta.

Por su parte, el Don Benito, que tuvo que disputar el play-out para salvar la categoría, empató a cero ante el Águilas y logró la permanencia en los penaltis (4-2). Los pacenses sufrieron, pero al final consiguieron la recompensa.