El Ceuta derrota al Salerm Puente Genil y el Xerez DFC sale del 'play-off'

Este jueves, último entreno de la semana

La plantilla azulina continúa trabajando en La Canaleja debido a las mejoras que se están llevando a cabo en el Pepe Ravelo y que se prolongarán al menos varias semanas más. La plantilla volverá a entrenar este jueves y ya no lo hará hasta el lunes, día marcado para comenzar a preparar la cita frente al Pozoblanco del domingo 2 de febrero. Los cordobeses reciben este fin de semana al Coria en su campo, tras la derrota sufrida ante el líder Ciudad de Lucena (2-0) y está pendiente de poder inscribir al delantero Edu Brenes, uno de sus últimos fichajes, que aún no tiene la carta de libertad del Xerez CD al no cumplir las condiciones pactadas ni con el club ni las establecidas por la Comisión Mixta.