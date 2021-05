El Ciudad de Lucena se prepara para asaltar Chapín

El Ciudad de Lucena ya lo tiene todo preparado para la cita de este domingo (19:00) en Chapín ante el Xerez DFC. Los cordobeses, tras su derrota del miércoles ante los azulinos, se la juegan en un escenario que no se les da nada bien, ya que no han ganado nunca.

Dimas Carrasco tiene la baja por sanción de Marcos Pérez y la duda de Michael Conejero, jugador que chocó con Fran Ávila y que también tuvo que pasar la noche en el hospital por el fuerte golpe.

El técnico sevillano es probable que realice pocos cambios en el once inicial, salvo el obligado en el lateral derecho. De este modo, jugarían Adri Soto, Toni Pérez, Pablo Gallardo, Chuky, Salvi, Mario, Adrián Ruiz, Nacho, Michael o Víctor, Juan Delgado y Alan.

El preparador del cuadro lucentino aún le da vueltas al partido que su equipo perdió en el Municipal y recuerda que "no tuvimos la personalidad que en partidos anteriores, no estuvimos fluidos en ataque y ellos estuvieron serios atrás, esperando que no pasase nada en el partido y tuvieron su oportunidad en forma de penalti. Presionaron bien, nos bloquearon y no pudimos crear situaciones de gol".

"El empate -prosigue- hubiese sido justo, peo en el fútbol justicia hay poca. Toca pensar en positivo y pelear por conseguir la victoria en Chapín. Asaltar ese campo sería muy bonito porque ese escenario es imponente. Podemos ganar o perder, pero lo que quiero es que se vea mi equipo de siempre, que el otro día no lo vi. A ver si podemos devolverle la moneda".

La derrota "duelen a todos los equipos, pero una vez que pasan los días ya te centras en el siguiente partido", apunta y añade: "Lo bueno que tiene este 'play-off' es que la oportunidad de resarcirte de ese resultado negativo te llega a los tres días y con el mismo rival, al que ahora tenemos más ganas que nunca de volver a ganar. El equipo está bien, tiene confianza y buena dinámica de grupo".

Dimas cree que el partido será duro y similar al de Lucena: "Hemos analizado bien el encuentro, hemos hablado con los jugadores de los aspectos en los que tenemos que incidir para hacerles daño y en los que tenemos que mejorar. Se verá prácticamente el mismo partido, aunque espero a un Xerez DFC un poco más valiente. Vamos a intentar ser protagonistas y hacernos dueños del balón y sin hacen presión en bloque alto pues estamos trabajando mecanismos para salir de ahí. El césped natural puede ayudar a que el fútbol sea de otra manera".