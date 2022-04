Curro Rivelott, crítico tras el empate ante el Coria: "Regalamos la primera parte"

Curro Rivelott, centrocampista del Xerez DFC, se mostró crítico tras el empate cosechado en Chapín ante el Coria, mantuvo la misma línea que Pérez Herrera tras el encuentro, admitió que regalaron la primera parte, resaltó que en la segunda mejoraron, "fuimos nosotros, tiramos de casta y empatamos con el empuje de la grada" y añadió que "a estas alturas no podemos conceder tanto".

El medio azulino explicó que "el partido tuvo dos partes distintas, en la primera nos superaron en intensidad, juego ofensivo y en las disputas. No estuvimos juntos, no fuimos un bloque ni fiel a nuestro estilo. Luego, lo corregimos en el descanso y en la segunda parte mitad tiramos de casta y, gracias al apoyo y al epmpuje de la afición, nos rehicimos, ganamos esas segundas jugadas, esas disputas, supimos jugar más en campo contrario y ahí el partido ya sí lo dominamos".

A la hora de analizar los aspectos que le faltaron al equipo para ganar, fue sincero. "Como he comentado antes, casi que regalamos la primera parte, regalamos la intensidad, ese plus en las segundas jugadas, ser un bloque... Hay que tener en cuenta al rival, que también juega, y realizó un muy buen primer tiempo, pero a estas alturas no podemos conceder esos regalos y tenemos que salir desde el primer minuto dando el máximo posible".

El punto sumado ante los corianos unido a los resultados que se dieron en la jornada dejan a los xercistas en la misma situación en la que se encontraba, a cuatro puntos de 'play-out' y a cinco de la zona de descenso, por eso "nos queda un poco sabor agridulce. Por un lado, las distancias son las mismas prácticamente, pero después de la segunda parte que hicimos, en la que fuimos fieles a nuestro estilo y la gente disfrutó un poco más, podíamos habernos llevado el partido y haber puesto más tierra de por medio. Al final, tenemos que quedarnos con lo positvo, segimos sin perder, tenemos la mejor racha de la temporada y no queda otra que centrarnos para mejorar esos fallos y seguir creciendo el próximo domingo".

Curro es de los fijos cada semana para Pérez Herrera y da las gracias "al míster, al cuerpo técnico y a los compañeros por la confianza que me están dando, estoy jugando todos los minutos con Antonio Jesús, Poley o Bello y hasta de lateral. Estoy aquí para aprender, para ofrecer todo de mí y ayudar al equipo lo máximo posible".