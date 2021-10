Darío Guti se reivindica y lucha por la titularidad en el Xerez DFC

Darío Guti, delantero del Xerez DFC, aún no ha tenido la oportunidad de ser titular. La competencia con Máyor es dura, pero el punta de Vícar se siente feliz, integrado en el grupo y con ganas de demostrar a Pérez Herrera que puede contar con él en cuanto lo crea oportuno. De momento, el domingo ante Las Palmas Atlético fue decisivo para su equipo. Entró por el ariete de Aspe a falta de un cuarto de hora para el término del choque y forzó el penalti que transformó Antonio Bello en el 2-1 para los azulinos.

Juan Manuel Rodríguez, entrenador del filial amarillo, se quejó de la actuación arbitral y aseguró que no hubo pena máxima sobre Guti. El xerecista, protagonista de la jugada polémica, lo tiene claro: "No hay duda alguna. Me han pitado muchos penaltis en contra así a lo largo de mi carrera y está claro. Si el que llega tarde a la pelotita te arrolla o te da una patada es penalti. Si estás despistado y llegas tarde porque estás lento o algo, no tienes nada que hacer. He tocado balón y él me ha dado en la pierna en lugar de tocar el balón. Ha sido una patada clarísima, me ha derribado dentro del área y no hay dudas. En caliente, la pierna ni me dolía, pero luego toco se siente".

Su aportación fue importante y se siente "feliz y contento. Tengo que aprovechar los minutos al máximo. En pretemporada lo hice con goles, como el día del San Fernando, otras veces se puede hacer con asistencias y otras, como en esta oportunidad, con un penalti. Lo importante es estar en el terreo de juego porque hasta con un desmarque o con cualquier movimiento que un compañero pueda aprovechar para meter gol te sientes partícipe. Lo que prima es seguir sumando".

Además, añade: "Hay mucha competencia y tengo que demostrarle al míster que estoy ahí, que estoy preparado y dispuesto para lo que sea, para ayudar al equipo en todo lo que pueda. En esta oportunidad, ha ido con un penalti que ha metido Bello y me siento genial".

"Vayan las cosas bien o mal, el equipo está a una, vamos todos a piñón y eso se agradece"

El delantero alemeriense, además, detalla que le ha resultado fácil adaptarse por la ayuda de sus compañeros. "Me siento muy a gusto. La verdad es que no me esperaba este gran vetuario, me acogieron muy bien desde el primer momento. Antes de venir todo el mundo me decía que había un gran grupo y que el entrenador era muy bueno y, la verdad, llevaban razón. Vayan las cosas bien o mal, el equipo está a una, vamos todos a piñón y eso se agradece".

El Xerez DFC perdió su dos primeros partidos de Liga, pero lleva tres jornadas sin perder y ya le ha tomado el pulso a la categoría. El atacante azulino subraya que "veníamos de hacer una pretemporada muy buena y en el primer partido ante el Córdoba nos llevamos un palo gordo si se tiene en cuenta el trabajo que estábamos haciendo. Ahí nos entraron un poco los fantasmillas. Lo importante es salir, puntuar y de aquí, para arriba. Cada partido es una final, hay que ir poco a poco arañando puntos y si podemos sumar de tres, muchísimo mejor".

"En un campo como Chapín y con esta afición digo yo que no se juega todos los años, es increíble"

El técnico visitante también aseguró en su rueda de prensa que el público con su empuje influyó en el árbitro y fue decisivo para que el Xerez DFC ganara. Darío Guti confiensa que "lo de esta afición y Chapín es increíble. Este año he tenido la suerte gracias al Xerez DFC de la oportunidad que me ha dado de poder disfrutar aquí y quiero aprovecharlo al máximo. En un campo así y con esta afición digo yo que no se juega todos los años. Hay que disfrutar, se ponen los pelos de punta. La esencia del fútbol es eso, la afición y jugar en un campo bonito y grande y si encima llueve... Impresionante".