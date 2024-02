David León: "Llego a un club exigente, el objetivo del Xerez DFC es estar en Segunda RFEF cuanto antes"

David León aterrizó en el Xerez DFC hace dos semanas, justo después de producirse la baja indefinida por enfermedad de Beny y casi sin tiempo para conocer a sus compañeros le tocó debutar. Su primer partido lo disputó ante el Bollullos (0-0) y la pasada jornada repitió ante el Sevilla C (2-1). Se muestra encantado con su nuevo destino -procede de un Real Jaén que no está cumpliendo las expectativas y en el que no estaba cómodo pese a ser un habitual en todas las alineaciones-, es ambicioso, apuesta por el play-off y destaca la importancia que tiene para ellos el respaldo de la afición.

El azulino, acompañado por el directivo Juan Carlos Corchado en Visual Óptica, desveló que su fichaje fue "muy rápido. Este mercado de diciembre y enero es un poco especial porque los equipos buscan cosas muy concretas y en el momento en el que me llamó el míster no me lo pensé, me transmitió mucha confianza, hablé con otros compañeros que conocía y me comentaron que aceptara porque me encontraría a gusto. Tomé la decisión pronto. Estaba en Jaén en una situación bastante delicada porque a nivel colectivo y personal no me estaban saliendo las cosas, barajaba varias opciones. Llego a un club exigente, con mucho nivel y eso te hace estar motivado sin importar la categoría. Es un club que aspira a estar arriba y en Segunda RFEF lo antes posible".

El objetivo del play-off es el único reto que se plantean en el vestuario y el isleño ya sabe lo que es. "He jugado varios y la experiencia es increíble, conseguirlo es un plus. El objetivo es ese. Llegué hace dos partidos, estábamos fuera y en dos partidos ahí estamos ya por suerte. Ahora, hay que pelear semana a semana para no salir de ahí, que luego llegará la experiencia de jugarlo, que es algo único para cualquier futbolista".

Reto "Las segundas vueltas son complicadas, tenemos que apretar y no regalar puntos como en la primera"

Lleva poco tiempo en el equipo, pero subraya que "me he sentido muy cómodo desde el primer momento, tanto mis compañeros como el míster me han ayudado y lo estoy teniendo fácil. Me adapto a cualquier tipo de situación en la banda. Además, he tenido la suerte de jugar mis dos partidos en Chapín y es una experiencia genial, te hace sentir futbolista y el apoyo de la afición es importante".

La categoría está muy igualada, aunque en estos momentos Ciudad de Lucena y Xerez CD marcan territorio como primero y segundo. El lateral apunta que "todo es peleable, las segundas vueltas son muy largas para todos y, al final, los equipos de la zona baja también aprietan y es difícil ganar en todos los campos. Puedo hablar por experiencia. En el Ceuta hace varias temporadas hicimos una segunda vuelta fatal, entramos como quintos y ascendimos, eso nunca se sabe. El tema mental es importante y me he encontrado un grupo fuerte de cabeza y alegre y siguiendo el camino que llevamos vamos a acabar arriba seguro. Si no entramos como terceros pues será como quintos, pero el objetivo lo vamos a lograr sí o sí. Lo que tenemos que hacer es apretar y no regalar puntos, que es lo que pasó en la primera vuelta".