David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró "cabreado y jodido" tras el empate a dos que su equipo cosechó en Pozoblanco después de marcharse al descanso ganando 0-2. El técnico sevillano aseguró que "regalamos dos puntos y te queda la sensación de que hasta pudimos perder" y lamenta las ocasiones falladas: "Fuimos superiores, el partido estaba para el 0-3, pero no acertamos". Con esta igualada, los azulinos terminan la primera vuelta sextos, fuera de los puestos de play-off.

–¿Qué valoración hace del empate?

–Hemos regalado dos puntos, teníamos el partido controlado ante un equipo con una gran dinámica, que en la primera no nos tiró entre los tres palos y frente al que perdonamos el 0-3 en varias ocasiones. Te vas hasta enfado porque pudimos hasta perder. Sabemos que el 0-2 en un resultado muy engañoso y, aún más después de perdonar, como ya he comentado el 0-3. Es más, el 1-2 llega después de una oportunidad de Ilias en un uno contra uno con el portero. Sus goles llegaron en centros laterales que los trabajamos mucho y más esta semana, ya que sabemos que Abraham se mueve muy bien ahí en el área. No supimos defender bien. Repito lo que he dicho antes, regalamos dos puntos y nos queda la sensación de que hasta pudimos perder con el último cabezazo de Abraham.

–Su equipo fue superior al Pozoblanco en las dos áreas en el cómputo general del partido, pero no se llevó el triunfo...

–Así es, por eso digo que hemos perdido dos puntos. En la segunda parte, se puso más fea, ellos apretaron, por carácter, segundas jugadas, duelos... Nosotros no hicimos lo que habíamos trabajado y hablado, tenemos un equipo joven y con el 0-2 igual hubo relajamiento sin querer. Fue lo que pasó, me marcho contento por enfrentarnos al Pozoblanco en la situación en la que está y en la dinámica que viene. Fuimos superiores, pero la justicia en el fútbol no existe y nos tocó sufrir a base de balones al área que no supimos defender bien.

–Su equipo dominó la primera parte y no lo pudo hacer en la segunda, ¿le pesó al final el estado del terreno de juego al Xerez DFC?

–Eso son excusas. En la primera parte no es que ellos no pudiesen, es que nosotros hicimos las cosa muy bien, lo trabajado y lo hablado y en la segunda parte, ya con 0-2, empezaron a meter gente arriba, ya sus golpeos no iban para atrás, lograban saques de esquinas, faltas, centros laterales y nos metieron un poco atrás. El partido estaba para el 0-3, no lo hicimos, marcaron el 1-2, empiezan los nervios, el rival aprieta y las tuvieron ellos y nosotros. Creo que lo que nosotros le hemos hecho al Pozoblanco en la primera parte no se lo ha hecho nadie. Esto es fútbol y me puedo cabrear, pero esto es fútbol y sirve de aprendizaje.

Fallos Sabíamos que en el segundo tiempo íbamos a recibir más centros laterales, que nos iban a meter atrás... A la contra tuvimos que hacer más daño, pero no lo hicimos

–¿Esperaba la reacción del Pozoblanco?

–Claro, esto es fútbol. Iba perdiendo 0-2 en su campo y va tercero. Sabíamos que íbamos a recibir más centros laterales, te meten atrás, descuelgan más gente... A la contra tuvimos que hacer más daño, pero no lo hicimos. Quiero ver las imágenes de los centros de los goles porque en directo es complicado, había mucha gente, pero son los dos iguales y de un zurdo, ahí hay que encimar para que no centren. No lo hicimos, Abraham se mueve bien ahí, cuerpea bien y ahí nos ganaron la partida. Esto es aprendizaje. Del 0-3 de Ilias pasamos al 1-2 y, a partir de ahí, esperábamos un Pozoblanco más acertado.

–Los dos porteros se lucieron...

–Dela ha realizado tres paradas que le han servido al Pozoblanco para meterse en el partido, la que le hace a Ilias fue un paradón, pero en el mano a mano que pudo ser el 0-3 pudimos hacer más. Matías no tuvo paradones de ese tipo tan vistoso, pero esto es así. Estoy jodido, un punto para cerrar la primera vuelta y el domingo, en Puente Genil.

–Los locales han protestado mucho el penalti y la jugada del segundo gol, ¿cómo ha visto las acciones?

–Ahí no me meto, el penalti ha sido cerca mía, el jugador fue al suelo y no sé si le ha dado antes que al balón o no y en el segundo.... Ahí no me quejo, el árbitro ha hecho un buen partido con el ambiente que había y no porque haya pitado el penalti. Ha hecho un buen partido y me ha gustado.