"Estoy muy enfadado y hay que hacer autocrítica, el equipo no me ha gustado"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró muy crítico con su equipo tras la igualada a uno cosechada en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil y aseguró que "me marcho enfadado porque no estuvimos acertados con el balón ni en la toma de decisiones, hay que ser autocríticos". Los xerecistas siguen sextos con 28 puntos y de haber ganado serían quintos y estarían en play-off.

El técnico azulino explico que "no sé cómo sabe el empate, sé que estoy muy enfadado. Era un partido muy complicado, ya lo dije en la rueda de prensa, para mí el Puente Genil es de lo mejorcito de la categoría, y entiendo que no podemos estar en la misma línea que iniciamos hace nueve jornadas, pero lo que no puede ser es que en el minuto dos te metan un gol en un córner y desde fuera. Hay que verlo sencillo".

Sánchez añade: "A partir de ahí, tuvimos ocasiones, igual que ellos, y empatamos, pero a mí mi equipo no me ha gustado aquí. Teniendo presente que era un rival difícil, un campo complicado y que siempre no podemos estar bien, hay que hacer autocrítica y mirarnos el ombligo, hay que saber dónde estamos y lo que queremos. Igual que en otras ocasiones, a pesar de perder o empatar, he felicitado a los jugadores, en esta oportunidad no puedo hacerlo. A nivel de trabajo lo han dado todo, pero no estuvimos acertados con el balón ni en la toma de decisiones y ese es el margen de mejora que nos queda. Podíamos haber perdido y ganado, pero lo justo es el empate. Insisto, me voy enfadado porque defensivamente nos han hecho mucho peligro y hemos dado sensación de debilidad. Hay que mejorar para seguir creciendo".

El partido tuvo un ritmo alto y los dos equipos acusaron el cansancio al final. El preparador azulino desvela que "nuestros cambios fueron por más por piernas que tácticos y no nos han dado las frescura esperada ni a ellos. Hacía mucho calor, mucho ritmo, muchas transiciones y el partido fue bonito de ver para los espectadores, pero nosotros no hemos sido superiores como en anteriores encuentros. Llevamos muchos partidos a un nivel muy alto y aquí no estuvimos tan acertados. Te da rabia porque en Pozoblanco nos dejamos dos puntos y el de aquí sí hubiese sido bueno, que lo es viendo el partido. El vestuario está enfadado porque sabe que no hemos tenido el nivel de concentración defensivo que veníamos mostrando".

Tampoco cree David Sánchez que la mejores ocasiones las tuvieran los pontanos. "Nosotros también las hemos tenido muy claras, aunque ellos tuvieron tres en el mismo balón en la última jugada de la primera parte. Estoy enfadado y vuelvo a lo de antes, tenemos que ser muy exigentes porque estamos en un club que lo es. Entiendo que siempre no podemos estar de diez y los apoyo siempre, pero nos ha faltado un poco de concentración, que no es que no quieran tenerla, es que todos los días no estamos igual y nos hemos enfrentado al equipo que más me ha gustado desde que comenzó la liga. Esto es fútbol y ahí está la tabla. Ya a pensar en el Bollullos, que ahora tenemos dos partidos en casa y los tenemos que ganar".