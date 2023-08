"Era un partido bronco, con entradas a destiempo, y podía haber lesiones"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se tomó con resignación la suspensión del partido entre su equipo y la Roteña en el descanso, resaltó que era lo mejor para evitar alguna lesión y lamentó que en un amistoso se produjeran ese tipo de situaciones.

El preparador sevillano explicó que "lo que ha sucedido nos corta un poco el plan de trabajo que teníamos con dos partidos seguidos, en los que estaban jugando algunos chicos que han venido a prueba y queríamos verlos más. El partido estaba un poquillo feo y se ha decidido suspenderlo. Son cosas del fútbol y toca olvidarlo y pensar en el Antoniano".

En el tiempo que se pudo jugar "porque no llegamos ni al cuarenta y cinco", subraya Sánchez que "me gustó la incorporación de Ilias, que ya está bien y se le han visto muchas cositas, de Ángel, los chicos a prueba... Es cierto que recibimos dos goles, uno a balón parado muy mal defendido, a partir de ahí mejoramos, metimos el 2-1 y cuando mejor estábamos llegó lo sucedido. Era lo mejor no seguir, la situación estaba un poco caliente. En un amistoso es innecesario que pasen cosas así, pero ya está. Me voy contento porque he visto a los chicos que han estado lesionados, como Ilias y Ángel muy bien, en plenas condiciones".

El césped tampoco estaba "demasiado bien y eso no ayudaba demasiado, pero hay que adaptarse a todo, eso no es una excusa. En el campo no nos debemos excusar, lo que sí puedo decir es que era un partido muy bronco, con muchas entradas a destiempo, desde el minuto uno y era perjudicial porque podía haber lesiones y eso sí que es preocupante".