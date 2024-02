"El resultado no es justo, no tuvimos suerte de cara al gol"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, no ocultó su decepción tras la derrota en La Palma, un revés que llegaba por la mínima y que frenaba una racha de once partidos sumando. El técnico azulino consideró injusto el resultado, defendió el trabajo de sus jugadores y lamentó las numerosas oportunidades de gol que generaron y no convirtieron.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Empezamos bien la primera parte y tuvimos situaciones de gol, igual que ellos, aunque creo que dominamos el partido. En el segundo tiempo, empezamos muy fuerte y cuando mejor estábamos, llegó una falta que no era y que provocó el gol de ellos. A partir de ahí, el control fue nuestro, con muchas jugadas en su área, con muchos lanzamientos desde fuera, saques de esquina... No ha podido ser. No se le puede reprochar nada a los jugadores, hicimos muchas cosas bien y, en ese aspecto, lo intentamos. Ha sido una lástima porque era una semana en la que se habían dado resultados favorables. El fútbol tiene estas cosas y ya está, a seguir. Yo a los jugadores no les puedo decir nada. Insisto, hicimos muchas cosas bien para haber ganado el partido.

–¿Cómo ha visto a La Palma?

–Es un equipo que me gusta, ya lo dije en rueda de prensa. Creo que hemos estado bastante bien y ellos por eso ellos no han hecho el fútbol que normalmente hacen en su campo. Hemos sido dominadores con balón, les sometimos mucho, les metimos mucho en su campo y tuvimos muchas situaciones por banda y por dentro que no supimos aprovechar. Me parece un buen equipo, aunque creo que el resultado no es justo. Todos los conjuntos crecen con el tiempo y han mejorado respecto a Chapín. Allí les ganamos 4-1, pero me dejó buenas sensanciones.

–Teté ha vuelto a la que fue su casa, ¿cómo le va en el Xerez DFC?

–Teté ha vuelto a casa, ha hecho un gran partido y estamos muy contentos con él, esperamos que siga a este nivel.

–¿Sólo fue negativo el resultado?

–A los jugadores no les puedo decir nada, se han dejado el alma, han corrido, han trabajo, han jugado bien, han tenido situaciones, tiramos mil saques de esquinas, faltas... Lo hicimos todo para llevarnos el partido, pero no hemos tenido suerte de cara al gol. Tuvimos ocasiones para habernos adelantado y luego empatado, pero no pudo ser.

–Los equipos de la zona alta no han ganado, sólo el Xerez CD y el Salerm Puente Genil venció al Ayamonte, ¿la derrota no hace tanto daño?

–Sí, pero nosotros no miramos eso, al revés. Miramos que si hubiésemos ganado hubiésemos dado un paso importante, pero esto es fútbol. La primera visión que tengo del partido es que el equipo lo hizo todo para ganar y por mala fortuna en el área no logramos el empate ni adelantarnos en el marcador.

–La afición nunca falla...

–No, siempre está ahí y es una pena. El día estaba regular por el tiempo, por las retenciones en las carreteras, lejos y los aficionados han venido y nos ha apoyado. Es una lástima, os hubiera encantado ofrecerles la victoria y, insisto, al equipo no se le puede decir nada. El fútbol es así y al equipo sólo se le puede felicitar porque ha hecho un gran trabajo y se lo dejó todo. Nos faltó el gol y, a veces, eso es calidad o fortuna y nos faltó en los centros, en los rebotes, a balón parado... Y ya está. Desearles a todos un buen camino de vuelta y a pensar en el domingo, que volvemos a tener otra final.