Edu Salles, un brasileño ya integrado en Jerez y en el Xerez DFC

Edu Salles fue el primer fichaje del Xerez DFC hace unas semanas. El delantero brasileño, procedente del Mensajero, llegó pronto a la ciudad y su integración ha sido tal y tan rápida que se siente un jerezano y un xerecista más. De hecho, acudió junto a Bello a la presentación de la campaña de socios y también a la fiesta de la cantera azulina.

El punta ha sido presentado este miércoles en Indeso y ha estado acompañado por Ignacio de la Calle, presidente azulino, y Juan Carlos Ramírez, integrante de la parcela deportiva: "Es nuestro primer fichaje de la temporada y para nosotros es un jugador muy importante y muy valioso, estamos muy orgullosos del fichaje que hemos hecho. Es un delantero bastante goleador, el tercero de nuestro grupo la temporada pasada en el Mensajero con quince dianas. Se trata de atacante potente, rápido, con llegada al área, rematador y que puede jugar de segunda punta. Para nosotros fue un objetivo primordial cuando se abrió el mercado de fichajes y lo logramos. Tenemos que agradecerle su actitud y lo fácil que nos lo puso en las negociaciones. Lleva ya varias semanas en Jerez y le deseamos lo mejor porque su suerte será la nuestra".

El jugador se mostró agradecido y ha asegurado que "llevo dos semanas en Jerez que han sido muy intensas y he podido sentir físicamente un poco el cariño que estaba sintiendo por las redes sociales. Quiero dar las gracias a todo el club por el esfuerzo hecho. La negociación fue muy fácil y rápida, en un par de días lo resolvimos todo. Estoy muy contento de estar aquí".

Sobre su experiencia en estos días que lleva en Jerez no desvelado que "cuando soy tan bien recibido como he sido aquí lo normal es que responda de la forma en la que lo estoy haciendo. Ahora, estoy de vacaciones y puedo acudir a este tipo de actos, cuando empiece la Liga ya lo retribuiré de otra manera, que es para lo que realmente estoy aquí. Desde el principio, ha sido una relación muy intensa con la directiva, con la gente del club y con la afición. Espero corresponder a las expectativas de la gente y estoy seguro que haremos una gran temporada".

"Me considero un faro del gol, es algo innato, aunque también puedo hacer otras funciones en el campo"

De Edu se ha dicho casi todo y él se define como "el faro del gol, es algo innato, que tengo desde niño, aunque también puedo hacer otras funciones dentro del campo, soy muy trabajador, sacrificio no me va a faltar nunca. Destaco a la hora de rematar y finalizar las jugadas".

El pasado curso anotó quince dianas en el Mensajero, pero "fue un año muy duro, no sólo por el descenso, por todo lo que vivimos con el tema del volcán y con los partidos aplazados con la dificultad de los viajes a Canarias. Cuando te dejas el cien por cien en el campo, te sacrificas y trabajas, las cosas te van a salir bien sí o sí".

Cuando el cuadro visitó Chapín, Salles no jugó "por sanción. He conocido el estadio en estos días, pero no he pisado el césped y tengo unas ganas increíbles" y ya "he hablado con el míster para que me conozca un poco a nivel personal, a nivel futbolístico me estuvo siguiendo y nos enfrentamos allí en Canarias. De fútbol hablamos poco, los dos tenemos ganas de empezar ya".

El objetivo del equipo es ambicioso, lo tiene claro y no ocultó que "por eso firmé aquí, prefiero estar en un club que me va a pagar un poco menos, pero que tiene esa ambición de seguir creciendo, como yo pretendo. Estoy en el lugar perfecto para eso, el Xerez DFC es un club grande, tiene esa ambición, quiere seguir creciendo y en su corta historia tiene esas ganas de hacer las cosas bien. Sin duda, alguna eso llama mucho la atención de un futbolista".

Para la afición tuvo palabras de cariño. "De momento, tengo mucho tiempo libre y le doy mucha atención. Luego, cuando empiece la temporada, como he comentado, ya dejo un poco de lado el tema de las redes sociales porque voy a estar concentrado y enfocado y centrado en lo que tengo que hacer".