El nombre del Xerez DFC está ligado al de Edu Villegas y el de Edu Villegas al del club azulino. A día de hoy, tras el adiós de Álex Padilla, es el único miembro de la entidad que le vio nacer y sigue dentro.

El jerezano aterrizó en el equipo en la temporada 13/14 procedente de Los Barrios en Tercera División para unirse como portero a un proyecto "ilusionante" en mi tierra, "aunque era para militar en la última categoría" y ocho campañas más tarde ya, como director deportivo, el club está en la Segunda RFEF, que "era la categoría a la que todos aspirábamos a llegar cuando se fundó este club. Los sueños se cumplen si se trabaja y se pone empeño en conseguirlos ".

Echa la vista atrás y recuerda todas y cada una de las campañas de forma especial, tanto "las que viví como portero como las que ya me tocó como director deportivo. Me hace tremendamente feliz formar parte de la historia de esta entidad. Ocho temporadas son muchas y no es nada fácil tal y como está el fútbol montando en estos momentos y con lo complicado que es nuestro Jerez cuando las cosas se ponen complicadas".

Además, resalta que "hemos ido subiendo peldaños a un buen ritmo. Quizás el único lunar hay que colocarlo en el primer año en División de Honor, que no logramos dar el salto y tuvimos hasta cuatro entrenadores. Ahí, colgué los guantes y me convertí en director deportivo de la mano de esta directiva. Subimos con Pepe Masegosa y fuimos campeones. Se cumplió el primer sueño del xerecismo, alcanzar una categoría nacional".

Por entonces, apunta "hubo dudas y lo pasé mal. Me implico al máximo. Me apasiona mi trabajo y me preparé, aunque muchos pensaban que la apuesta era arriesgada porque pasé de jugar en División de Honor a convertirme en director deportivo y no tenía experiencia en los despachos. No había trabajado nunca en ese puesto, pero sí que conocía el fútbol de esas categorías por las muchas temporadas que he militado en todas ellas".

"Tocaba una alegría después de lo de Marbella, el ascenso lo merecía el club, la afición y la ciudad”

Para el curso 20/21 que acaba de terminar sólo tiene un calificativo, "extraordinario. Todos lo merecíamos porque en las dos últimas temporadas nos habíamos quedado a las puertas. Con Andrés García Tébar nos quedamos fuera de disputar la fase de ascenso por la diferencia de goles con el Algeciras y el año pasado todo el mundo sabe lo que pasó en Marbella. No fue justo quedarnos fuera ante el Ciudad de Lucena y no quiero ni acordarme del arbitraje de Alcaraz Yáñez".

Sobre la campaña realizada detalla que "nos costó un poco al principio, pero confiaba tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. Poco a poco, el equipo fue a más y ha terminado a un nivel excelente y eso que nos hemos visto afectados por importantes problemas con las lesiones y con el brote de Covid, que nos tuvo a todos tremendamente preocupados".

"Los números están ahí, hemos sido campeones y por primera vez el club va a participar en la Copa de Rey, algo que va a ser tan bonito como histórico. El equipo tuvo que afrontar cuatro partidos muy seguidos en la fase de ascenso y los sacó adelante. Perdimos en Lepe ya cuando habíamos conseguido nuestro sueño. La temporada ha sido para enmarcar, lo merecíamos todos, el club, la afición y la ciudad", matiza un Edu satisfecho.

El ejercicio 20/21 ha finalizado, pero el 21/22 aún no puede ponerse en marcha a nivel deportivo por las elecciones. La junta directiva que preside Rafael Coca cumple mandato y se avecinan cambios.

En ese sentido, Villegas apunta que "mi trabajo es tenerlo todo previsto, aunque no podemos cerrar nada porque no sabemos qué va a pasar. De todos modos, será cuestión de días, el plazo para presentar candidaturas finaliza esta semana y ya sabremos a qué atenernos. Mi trabajo para cuando lo necesiten está hecho, tengo varias alternativas para todos los puestos y en nuestra plantilla también hay excelentes jugadores".

"Pérez Herrera tiene contrato y estamos encantados con su trabajo, siempre queremos a los mejores”

Pérez Herrera ha sido una de las piedras angulares del proyecto y ya suena para equipos importantes. El director deportivo azulino apunta que "todos estamos en la misma situación con el tema de las elecciones, pero él tiene contrato. Como siempre digo, somos el Xerez DFC, hemos intentado en todo momento contar con los mejores y estamos encantados con él, con su trabajo y con lo que ha conseguido".

El salto de categoría va a requerir un mayor esfuerzo a todos los niveles y mejoras en muchas parcelas. Es algo que le gustaría a Pérez Herrera y al propio Villegas. "Insisto en lo que he comentado antes, estamos pendientes de los resultados de unas elecciones, pero está claro que el nivel de exigencias de la nueva categoría va a ser mayor a todos los niveles y eso requiere una mayor profesionalización. El club ha ido creciendo desde su fundación y debe seguir haciéndolo. Ahora, es cierto que vamos a militar en una categoría casi profesional y hay que subir un peldaño más. La Segunda RFEF es un reto y el club debe demostrar su madurez".

La nueva categoría es una incógnita, pero tiene claro que "será similar a la antigua Segunda B y muy complicada, con históricos tan potentes como Murcia o Córdoba, que tendrán grandes presupuestos. Será muy difícil, pero el reto es ilusionante".