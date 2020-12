Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, es de ese tipo de responsables que puede caer bien, mal o regular, pero que siempre da la cara y habla con el corazón en la mano. Expresa lo que siente y siempre defiende a su club.

–¿Ha terminado el 2020 cómo esperaba?

–Estamos en una posición privilegiada. Los últimos partidos han sido buenos después de superar una racha mala, pero el fútbol es así, estas cosas pasan. El equipo supo hacerse fuerte mentalmente, siguió trabajando y le dio la dado la vuelta a la situación. Ahora, miramos el futuro con optimismo.

–El Xerez DFC es el club de los extremos, se pasa del todo a la nada sin término medio...

–El Xerez DFC es el Xerez DFC para lo bueno y para lo malo. Llevo aquí ocho años ya, he vivido episodios de todo tipo, y siempre sucede lo mismo y nunca somos tan buenos ni luego tan malos. Si me quedo con el lado sentimental, lo paso mal y sufro porque quiero al club y si atiendo al plano profesional, tengo que tener tranquilidad y actuar con la cabeza fría siempre. En los momentos complicados, hemos confiado en los nuestros, aunque cuando los resultados no llegan se generan tensiones y se producen malos entendidos. Es el idioma del fútbol, lo hemos llevado de la mejor manera posible y ahí están los resultados.

"En la segunda vuelta el objetivo es ir trabajando día a día, salir a ganar todos los partidos y veremos"

–¿Qué balance realiza de la primera vuelta?

–Estamos dónde queríamos estar, entre los tres primeros, aunque por juego y por situaciones de cada partido merecíamos algún punto más. Hemos perdido tres partidos, el primero en Lebrija, donde tuvimos infinidad de acercamientos al área, con muchas oportunidades y nos volvimos de vacío. Luego, en Chapín el día del Xerez CD íbamos ganando en el minuto 70 y le dieron la vuelta al resultado a falta de veinte minutos, en los que estuvimos condicionados por esos dos goles rápidos. Por último, ante el Antoniano tenemos que reconocer que no nos salieron las cosas, no estuvimos como deberíamos de estar ni a la altura, pero eso le pasa a cualquier equipo. Somos humanos, los jugadores son personas y fue una mala tarde. Aquel encuentro es que no le gustó a nadie, ni a los entrenadores, ni a los futbolistas, ni a los dirigentes ni a nadie que quiera y sienta a este club. Eso ya quedó atrás y, gracias a Dios, salimos adelante.

–¿Qué espera de la segunda parte de esta competición tan corta y atípica?, ¿apuesta por luchar por el ascenso en el grupo de los seis mejores?

–Estamos en una buena dinámica, tenemos catorce puntos y quedan nueve jornadas por delante, que son veintisiete. El objetivo es ir trabajando día a día con la máxima ilusión, como venimos diciendo desde que comenzó la pretemporada e intentar, por supuesto, salir a ganar todos y cada uno de los partidos. Al final, estaremos dónde nos merezcamos, que todos deseamos sea lo más arriba posible.

–Se ha cerrado la primera fase de la competición, ¿están arriba los mejores en cada subgrupo de Tercera?

–La clasificación es la que es y es la que pone a cada uno en su sitio. En estos momentos, hay tres equipos, el Xerez CD, el Ceuta y nosotros, que parece que estamos algo más fuertes que el resto, pero queda mucha competición y todo puede cambiar, o mantenerse así hasta el final, que también es una opción real. En el otro subgrupo también hay mucha igualdad y hay bastantes equipos con potencial más que suficiente para terminar arriba. El Ciudad de Lucena sigue fuerte, el Salerm Puente Genil, el San Roque de Lepe, que es un clásico, el Utrera... A ver qué sucede en esta segunda fase, que es muy importante, y es en la que nos la tenemos que jugar todos.

"Las críticas no le gustan a nadie, pero los mismos que hablaban mal nos felicitan ahora"

–Durante las semanas que el equipo no obtuvo los resultados esperados, recibió muchas críticas. ¿Cómo se las tomó?

–Este club es transparente, lo conozco a la perfección porque estoy en él desde su nacimiento y nada me pilla por sorpresa. Conozco a la afición y sé las exigencias que tenemos. Ese tipo de circunstancias no le gustan a nadie y menos a una persona como yo que quiere y que siente tanto a este club. Lo pasé mal personalmente, pero a nivel profesional, me tocó dar un paso al frente y asumir las críticas pero con las ideas muy claras. Confiamos en los nuestros y todo lo que hemos hecho desde que concluyó el 'play-off' y no se ascendió hasta ahora ha sido pensando en lo mejor para el club. A la vista está que ahora aquellas críticas y aquellas situaciones tan tensas han quedado atrás.

–(...)

–Es un poco lo que hablábamos antes de los extremos, se pasa del todo a la nada. Los mismos que hace unas semanas nos criticaban de forma destructiva ahora son los primeros en destacar lo bueno que es el equipo , nos da las gracias y está contento por lo que tenemos en el club. Es complicado, pero hay que saber convivir con estas cosas.

–Se convirtió en director deportivo de la entidad de la mano de la candidatura de Rafael Coca, que ahora cumple mandato, ¿qué balance realiza?

–Positivo, evidentemente. Llegamos al club en un momento delicado porque el equipo no había cumplido el objetivo de ascender a División de Honor. El reto en el primer año de mandato era el ascenso y se logró. En el segundo, nos consolidamos en Tercera y nos quedamos fuera del 'play-off' por la diferencia de goles. La pasada temporada en Marbella lo jugamos y no hace falta que recuerde lo que pasó allí porque todo el mundo lo vio y esta temporada, veremos. Estoy satisfecho, hemos cumplido los objetivos.