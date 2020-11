Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, no esconde que tiene ganas de que llegue el derbi del domingo ante el Xer3z CD, cree que será igualado y apuesta por su equipo.

Afronta el partido "con muchas ganas. Es un encuentro especial, nos encontramos en una situación morbosa por todo lo que se ha generado en temporadas anteriores pero siempre hay que tener el máximo respeto para el Xerez CD. Yo, al menos, se lo tengo·.

En las últimas campañas en Tercera, el Xerez DFC llegaba con ventaja a los derbis. En esta oportunidad, lo hace por detrás en la tabla. Villegas cree que "todo está muy igualado pero, sinceramente, en estas campañas atrás tampoco pensaba que íbamos a ser tan superiores como se dice o que íbamos a ganar fácil. Un derbi es un derbi. Ganamos en La Granja y en Chapín porque nos salieron dos grandes partidos".

Bajo su punto de vista, el Deportivo "tiene una gran plantilla, están haciendo las cosas bien y debemos tenerle el máximo respeto, confiando siempre en nuestras posibilidades y en nuestras armas. Va a ser un partido intenso y competido".

"Arriba tienen dinamita, son mejores en ataque que en defensa pero tenemos armas para ganar"

De este modo, añade: "No hay favorito, aunque confío en el Xerez DFC, creo en los míos y esa confianza me lleva a pensar que podemos ganar. Vamos a tener enfrente un equipo que pelea y que compite bien. No obstante, son tres puntos más, que son importantes de cara al futuro , quedará mucho. Si ganamos fenomenal, y si no es así a seguir trabajando".

Del que fuera su equipo destaca este curso "que está bien trabajado, que cuenta con jugadores con experiencia, categoría, con trayectoria, arriba tienen dinamita y atrás también son buenos, tienen sus armas, pero ofensivamente creo que son más potentes".

La afición no estará en Chapín y eso "me entristece. Es nuestro mayor hándicap. Uno de los mayores patrimonios de este club es la afición y somos de los clubes más perjudicados a nivel nacional por esta medida en Tercera, ya que hay pocos con el mismo número de socios que nosotros. Es duro y penoso no tener a nuestra gente en la grada".

Cuando se ha cubierto un mes de Liga, está satisfecho con el rendimiento del equipo. "Nos estamos identificando poco a poco con el modelo de juego que quiere el entrenador. En ese estilo la entrega es innegociable, lo mismo que la lucha y la implicación. Jose es un buen gestor y seguro que nos lleva a buen puerto. Estamos encantados con él y es innegable que somos un buen equipo. Hay que ir día a día mejorando e ir sacando el mayor número de puntos posibles".

Esta temporada, el discurso lanzado desde el club es diferente al de campañas anteriores, en las que siempre se hablaba de ascenso. Eso "no significa que no tengamos exigencias, somos el Xerez DFC y somos un club exigente, eso es inevitable, pero sí que queremos ir paso a paso y trabajar día a día para conseguir los mayores éxitos a corto plazo, que es lo que nos conducirá a lograr metas importantes. Hemos considerado que es la mejor forma de trabajar, siempre siendo conscientes de dónde estamos y de la magnitud que tienen los que nos apoyan. Queremos tenerles felices y darles lo mejor para que se sientan orgullosos de cada uno de nosotros siempre".