"Me motiva como se vive el fútbol aquí, puedo dar un salto de calidad en el Xerez DFC"

Erik Aguado tiene sólo 23 años, pero llegó a España hace más de diez y acumula experiencia en diferentes clubes tanto de Tercera como Segunda RFEF rindiendo a un buen nivel. El atacante mexicano ha sido presentado este jueves en Milar como jugador del Xerez DFC, acompañado por Ignacio de la Calle, presidente azulino, y el director deportivo, Marc Domínguez. Se ha mostrado feliz y agradecido, lo mismo que el técnico azulino, que conoce al futbolista desde que se formó en la Escuela Internacional de Fútbol Fundación Marcet de Barcelona, y confía plenamente en su potencial.

Aguado, tras dar las gracias "al club, a la directiva, al cuerpo técnico y a todos por hacer posible mi fichaje" se mostró "muy ilusionado y espero lograr todos los objetivos que el club merece". Además, realizó un repaso a todos los años que lleva en España. " Al principio, la adaptación fue difícil, pero gracias a Dios siempre he tenido compañeros y equipos que me ha trataron bastante bien. Esta campaña tenemos un gran grupo y me encuentro muy cómodo en estas primeras semanas de pretemporada".

Y en estas primeras semanas de preparación ya ha tenido tiempo de comprobar que "hay buen equipo y eso se puede comprobar en los entrenamientos, hay mucha intensidad y competencia y eso nos va a hacer mejorar día a día. Nos encontramos bien, aunque creo que aún nos falta un poco de físico, llevamos pocas semanas de entrenamientos, y también estamos un poco cargados. Poco a poco".

Además, resalta que "hemos disputado tres partidos y están para eso, para corregir los aspectos tácticos y asimilar el estilo de juego que quiere el míster. Nos estamos adaptando, la plantilla es nueva, pero vamos bien. Destaco la intensidad, somos un equipo que lo deja todo durante los noventa minutos, nos falta aún mejorar el tema de entender el estilo de juego".

Como todos sus compañeros, superada la segunda quincena de agosto, ya tienen puesta todas las miradas en el inicio de Liga ante el Atlético Mancha Real en Chapín. "Estamos todos deseando, con ganas de empezar la liga y de sacar los tres primeros puntos en casa, que es para lo que entrenamos. Con el equipo que tenemos, ojalá lo saquemos adelante y demos alegrías a nuestra afición".

Y Chapín y la afición lo han cautivado. "El estadio impresiona, es un estadio grande, la gente empuja y me impactó la primera vez que viene a jugar aquí. Cuando me llamó Marc fue fácil tomar la decisión, me motiva cómo se vive el fútbol aquí y en este club puedo dar un salto de calidad".