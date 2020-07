Fran Ávila, lateral izquierdo del Xerez DFC, ha sido durante la temporada uno de los fijos en el once del cuadro azulino desde que el inicio. Llegó el pasado verano después de realizar una campaña sobresaliente en el Córdoba B para cubrir el puesto de Juan Gómez y ha hecho olvidar el gran trabajo que realizó el de Aznalcázar. Sólo su expulsión ante el Arcos, que le costó estar fuera cuatro partidos, le ha impedido el pleno.

El xerecista es optimista por naturaleza, tiene buenas sensaciones, espera "lograr algo bonito aquí, sería la bomba conseguir el ascenso", aunque también advierte que "el Ciudad de Lucena tiene una gran plantilla, ha estado arriba durante todo el año y eso es por algo" y confiesa que "me gustaría continuar aquí ascienda o no, se lo he comentado a la directiva y al cuerpo técnico. Ellos están contentos conmigo y yo estoy feliz aquí".

-¿Cómo afronta la cuenta atrás para la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena?

-Ya queda poco, lo llevamos bastante bien pese al calor. Lo mejor es que no estamos teniendo lesiones, a excepción del pobre Beni, que tenía mucha ilusión. Es muy sacrificado todo lo que estamos haciendo pero merece la pena el esfuerzo, compensa. He vivido varios 'play-off' y es algo precioso. Creo que aquí podemos hacer algo muy bonito, subir de categoría es impresionante y para nuestro club sería la bomba. Además, después de todo lo mal que lo está pasando todo el mundo por lo del Covid-19 supondría una alegría.

-¿Pensó en algún momento durante la pandemia que la fase de ascenso no se disputaría?

-Merecíamos jugar el 'play-off' después de haber estado trabajando duro toda la temporada y menos mal que lo vamos a jugar porque soy de los que llegué a pensar que no se disputaría. Durante alguna semanas, todos tuvimos esa inquietud. Finalmente, la situación ha ido mejorando y estamos contentos. Conozco las instalaciones de Marbella porque he hecho allí varias pretemporadas, hay buenos campos y vamos a disfrutar.

"El Ciudad de Lucena tiene un buen equipo, no está ahí por casualidad"

-¿Qué opinión tiene sobre el Ciudad de Lucena?

-Va a ser un 'play-off' atípico. Nos conocemos perfectamente y ya da igual que el rival sea de tu grupo o de otro porque con las nuevas tecnologías todo es muy cercano y no hay secretos, todo se puede analizar. De todos modos, es un buen equipo y vamos a ir paso a paso y partido a partido, como siempre dice Simeone. Vamos a jugar el primer partido, vamos a intentar ganarlo y luego ya veríamos qué podría pasar la final. Estamos centrados en el primer partido, que es el importante y el más cercano. Estamos entrenando duro y analizando el rival. No obstante, insisto, tenemos muchas ganas, ilusión y queremos hacer algo bonito.

-¿Hay favoritos en esta eliminatoria?

-Con el nivel que tiene nuestra plantilla podemos meterle mano a cualquier rival de la categoría y a cualquier equipo de España, pero tampoco podemos olvidar que el Ciudad de Lucena fue líder durante muchas jornadas y siempre estuvo en puestos de fase de ascenso, eso es por algo y tenemos que respetarles al máximo. Eso no es casualidad, eso significa que han trabajado muy bien y que también tienen una gran plantilla. Por experiencia, el primer partido siempre es el más complicado un poco por todo, no sólo por el rival.

-¿Cómo se imagina ese partido?

-Va a ser bastante complicado, vamos a ir a por ellos con todo desde el primer momento. Quedan pocos días para el domingo 19, el tiempo ha pasado muy rápido desde que volvimos a entrenar. Parece que fue ayer y llevamos ya casi un mes. Todo ha pasado rápido por la ilusión y las ganas que tenemos, es el primer 'play-off' de este equipo a Segunda B y eso es algo grande. Para los xerecistas eso tiene que ser tremendo, ojalá podamos culminar todo esto subiendo al equipo.

"Voy a ser padre, los niños son un regalo y espero que Blanca nos traiga el ascenso"

-¿Es más fácil o más difícil subir con este formato de 'play-off exprés'?

-No sé si es mejor o pero, es diferente, es el que hay y nos lo jugamos todo a una carta pero no al azar. En dos partidos puedes estar en Segunda B, se acorta el camino. No hay nada imposible y lo que puedo decir es que nos estamos preparando muy bien, que a mis compañeros y al cuerpo técnico se les nota la ilusión en la cara. Tenemos ganas de hacer algo bonito aquí, tenemos un grupo fantástico y ya hemos tenido bastante sufrimiento con el coronavirus, a ver si al menos le damos un poquito de alegría a todos los xerecistas.

-¿Lo peor es no poder contar con el respaldo de la afición?

-Es una auténtica pena que no haya público, el ambiente será frío, no estamos acostumbrados a eso y mucho menos nosotros, que en cada partido recibimos el calor de una afición increíble. No es normal lo de estos seguidores, los vamos a echar muchísimo de menos. Son las normas y hay que acatarlas pero es triste. Ahora, viendo los partidos de Primera, se ven estadios de 50 o 60 mil espectadores vacíos y es frío.

-Renovará en caso de ascender, ¿le apetece seguir en el Xerez DFC?

-Con ascenso o sin ascenso, estoy muy a gusto aquí y ya se lo he comentado al cuerpo técnico y a la directiva. Ellos están contentos también conmigo y a ver si llegamos pronto a un acuerdo. Además, voy a ser padre a finales de agosto y espero que Blanca traiga un pan debajo del brazo y un ascenso. Cuando traes un bebé traes un regalo y ella nos lo va a traer.