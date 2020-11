"La primera parte que hicimos ante el Arcos es la mejor que recuerdo en toda mi carrera y eso que ya llevo años jugando al fútbol". Así de claro lo tiene Fran Ávila, lateral izquierdo del Xerez DFC. El defensa sevillano se muestra ilusionado con el inicio de Liga del cuadro azulino, cree que irán a más, valora el trabajo de José Pérez Herrera al frente de la plantilla, considera que el partido ante el Ceuta va a ser "duro" y confiesa que "la evolución de la pandemia nos tiene en vilo, este es nuestro trabajo y sabemos que en cualquier momento todo se puede parar".

-¿Cómo valora el liderato y el inicio de Liga del equipo?

-El rendimiento del equipo hasta el momento es estupendo y tenemos que ir a más. La primera parte que hicimos el domingo contra el Arcos, y llevo muchos años jugando al fútbol, es la mejor que recuerdo de toda mi carrera. No recuerdo una parte disputada con tanta fuerza, tanta solvencia y tanto ímpetu. Estamos trabajando bien, entrenando fuerte, nos encontramos a gusto y eso se nota en el campo. Hay un gran grupo y el míster está muy pendiente de nosotros. Vamos líderes y hasta podríamos llevar algún punto más. Perdonamos contra la Lebrijana.

-La primera fase de la Liga esta temporada es muy corta, ¿qué le parece?

-Eso nos tiene un poco descolocados. Hay que ir partido a partido, como te dejes atrás los puntos luego se van a echar de menos, no es como una Liga regular. En otras temporadas todo era como una carrera de fondo, no pasaba nada si fallabas porque lo podías recuperar luego. Ahora, la carrera es de velocidad porque arrastras los puntos. Tienes que pelear por todos como si el partido fuese el último.

"El partido en Ceuta va a ser duro, de tú a tú, tienen buenos jugadores"

-¿Qué opinión tiene sobre el Ceuta?

-El Alfonso Murube es un escenario complicado. La pasada temporada nos costó ganar pero volvimos con los tres puntos. Trabajamos bien el partido durante la semana, analizamos bien al rival y todo dio sus frutos. El partido va a ser a puerta cerrada y será diferente pero todos los encuentros allí, como he comentado, son difíciles. Espero, pese al confinamiento que no acaban hasta el jueves, a un rival duro, seguro que han entrenado en sus casas. Va a ser un choque de tú a tú, es un equipo al que le gusta el buen trato de balón, que tiene buenos jugadores y todos sabemos como es su entrenador. Será bastante duro pero con nuestras armas y si cumplimos con el trabajo que nos indica el míster podemos hacerles daño.

-¿Son más importantes estos tres puntos por tratarse de un rival directo?

-Los puntos son importantes pero igual de importante es ganar al Ceuta que al Arcos porque, al fin y al cabo, también son tres puntos.Ya lo he dicho antes, es una temporada atípica y hay que ir partido a partido y no te puedes dejar puntos atrás. Hay que sumar, sumar y sumar y mejorar hasta que termine la competición.

-¿Cómo llevan la delicada situación con la pandemia?

-Hasta ahora, dentro de lo que cabe, estamos bien, entrenando sin problemas e intentando cumplir a rajatabla con todos los protocolos pero sabemos que en cualquier momento pueden saltar las alarmas y sufrir lo mismo que están padeciendo otros equipos. Eso nos tiene a todos en vilo. Debe ser horroroso tener que confinarte, eso se queda para quien lo vive. Igual eres asintomático y lo puedes propagar, menos mal que ahora tenemos test semanales. No quiero pensar en eso, lo que queremos es que toda esta pesadilla pase cuanto antes. 2020 es un mal año pero a mí me ha dado mi niña, lo mejor de mi vida, y ahí están los contrastes...

-¿Teme un parón?

-Eso es lo peor de todo. Queremos que todo esto pase porque ves que existe inestabilidad en tu trabajo, no sabemos si se parará o no. La situación está complica y todo se puede parar en cualquier momento. No queremos que pase nada pero los casos están subiendo en todos lados y la salud es lo primero.