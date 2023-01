Francis, técnico del XDFC: "La derrota duele, hay que aprender muchas cosas"

Francis, entrenador del Xerez DFC, se mostró decepcionado al final del partido en Mancha Real, ya que su equipo pasó de tener el encuentro controlado a perder al final. "El choque ha sido muy disputado, entre dos equipos que tuvimos buenas ocasiones. En esta oportunidad, la expulsión nos trastocó todo lo que teníamos pensado y llega otra derrota en los minutos finales que es dolorosa. Tenemos que aprender muchas cosas".

Y sobre la expulsión de su centrocampista, detalla que "no la he visto del todo clara, pero, al parecer, van un poco a buscarlo, lo empujan y el árbitro ha ido a lo fácil, a sacar una tarjeta amarilla a cada uno. En este caso, él tenía una y hemos salido perjudicados nosotros".

Su equipo encajó dos goles en dos despistes y el barbateño no oculta que deben estar más atentos. "Es evidente que en los dos goles tuvimos desajustes, cometimos errores que no se tienen que producir y Jano ha tenido un par de buenas intervenciones. De todos modos, nosotros también creamos ocasiones, una de Carri, otra de Hugo, la de Ricky... En general, el partido ha estado muy disputado".

Una de esas opciones la tuvo Hugo nada más iniciarse el segundo tiempo y hubiese supuesto el 0-2. Francis resta importancia al fallo. "Está claro que si haces nada más comenzar la segunda parte el 0-2, el partido es otro, hubiese sido otra historia, pero esto es fútbol y las ocasiones se fallan. Eso, sinceramente no me preocupa, me preocupan más otras cosas".

La derrota llegó al final y cuando el Mancha Real estaba más espeso y eso "duele. Es lo que he comentado, tuvimos ocasiones y la balanza se pudo decantar de cualquier lado. Tuvimos opciones incluso con un jugador menos. No acertamos y ellos, sí. Toca levantares. Cuando se pierde los primeros día son duros, pero no queda otra que reaccionar. Quedan muchos partidos, volvemos a Chapín, hay que hacer una buena semana de entrenos y el domingo tenemos al UCAM".

Marcelo tuvo sus primeros minutos y "estamos contentos por él, ha vuelto después de una larga lesión y tiene que ir cogiendo el ritmo y confianza".