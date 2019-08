El Xerez DFC disputa el domingo en el Navarro Flores ante el Rota (12:00) su primer partido fuera de casa de la temporada tras la goleada que le endosó al Antoniano en la Juventud. García Tebar no se fía del rival pese a la derrota ante el Coria (4-0), pide a sus jugadores igualar al menos la intensidad que le ponga el rival al partido, que sepan aprovechar el plus que supone estar arropado en la grada por muchísimos seguidores y advierte que "tenemos una gran plantilla pero hay que demostrarlo resultado a resultado y partido a partido".

-¿Cómo encara el Xerez DFC su primera salida?

-Son confianzas. Estamos cansados de decirlo, estamos en un grupo tremendamente competitivo. Aunque el Rota sea un recién ascendido, en este grupo cualquiera le puede ganar a cualquiera. He tenido la oportunidad de verles en pretemporada ante el Cádiz B, que le ganaron, y con el Sanluqueño. En ese partido, con el once titular también iban ganando. El resultado de Coria, por los resúmenes que he visto, puede ser un poco engañoso. El Coria tuvo una gran contundencia en el área del Rota pero me gustó bastante el equipo. Sabe lo que quiere, está bien trabajado y, por muchas situaciones, para ellos es el partido de la temporada. Nos vamos a encontrar a un rival hipermotivado, que va a dar el cien por cien de lo que puede dar. Nosotros tenemos que igualar esa intensidad, ese balón dividido, ir fuerte y, desde ahí, pensar y creer que si estamos enchufados y metidos tenemos opciones de sacar algo positivo.

-Su equipo goleó al Antoniano y convenció, ¿tiene motivos para estar tranquilo?

-Tenemos un muy buen equipo pero hay que demostrarlo semana a semana, resultado a resultado y partido a partido. Se ha hecho una buena plantilla para la categoría en la que estamos y esta temporada tenemos algo que es importante, doblamos en todas las posiciones, tenemos dos futbolistas por puesto, los dos pueden jugar y eso lo que hace es aumentar la competitividad. Acabamos de empezar, nos faltan cosas que arreglar y mejorar pero estoy contento. Existe margen de mejora de todos modos.

-El Xerez DFC estará arropado en Rota, ¿qué grado de importancia tiene?

-Nosotros en eso tenemos mucha ventaja. Aunque a todos nos gustaría estar en una categoría superior, lo bueno que tiene la Tercera División es que el aficionado al que el gusta el fútbol lo tiene más fácil porque las distancias son más cortas y puede disfrutar de la localidad a las que vayamos. Jugaremos en Rota ante una mayoría de aficionados nuestros, estaremos tremendamente arropados y si somos inteligentes tenemos que aprovechar la energía que nuestra masa social nos transmite.

-Este curso la Liga es más corta, ¿beneficia eso a su equipo?

-En estas categorías no estamos habituados a competir cada tres días. El año pasado, cuando se te acumulaban los partidos en ese tipo de periodo, era complicado afrontarlos. A priori, si nos metemos entre los favoritos, cuanto mayor es tu fondo de armario, igual tienes más opciones pero es más normal una Liga de 20 equipos, es algo que se agradece.