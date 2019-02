"No estoy contento con el resultado pero sí con el trabajo de este grupo"

Andrés García Tébar, técnico del XDFC, no terminó contento con el empate, destacó el buen nivel del Algeciras y dice que ahora deben hacer bueno el punto ganando el jueves al Córdoba B .

–¿Resumiría el partido con un empate a todo?

–Es una definición resultadista pero hubo más aspectos. Ha sido un encuentro con dos equipos importantes, físico, igualado y, desde mi criterio que nunca va a ser subjetivo, tuvimos más ocasiones y más claras. Me resulta complicado recordar alguna clara de ellos. De todos modos, no estuvimos acertados y esto es un juego que se decide por goles. Se llevan dos puntos, uno por el empate y otro por el golaveraje.

–¿Qué sensación le deja el punto sumado?

–Un punto no es mucho con nuestras necesidades, con el poco colchón que tenemos. No estoy contento con el resultado, quería ganar y a los puntos lo merecimos. Tuvimos fases de precipitación pero el equipo quiso ganar, llegó hasta el último minuto intentado hacerlo. Esto nos obliga a hacer bueno el punto ante un rival directo el jueves. Si los sumamos, lo daré por bueno, ahora no es demasiado. No estoy contento con el resultado pero sí con la actitud y el trabajo de este grupo, con el que se puede ir a cualquier lado, ha peleado, lo ha intentado y ha querido.

–¿Lo mejor del empate es que sirve para seguir a cuatro puntos de arriba?

–Lo que nos importa es sumar eso está claro pero luego, ¿quién no mira el resto de resultados? Si en este caso, nos favorecen, bienvenido sean. El resultado nos deja un sabor agridulce. Hemos tenido en el campo la mejor entrada de la temporada y nos hubiese gustado que la gente se hubiese marchado más ilusionada y contenta. Quiero decirles que este es un equipo especial, distinto por la relación que tiene con sus aficionados y entiendo que se hayan marchado insatisfechos con el resultado pero contentos con la entrega. Quedan muchos partidos importantes, este equipo es comprometido, se puede apostar por él. Si todos estamos juntos, tendremos muchísimas más opciones.

–¿Cómo ha visto la actuación arbitral?

–He visto tres penaltis pero es mi opinión. No obstante, no me voy a centrar en el árbitro porque él tenía mejor campo de visión que yo. Los jugadores me dicen el tema de Casares y unas manos dentro del área. Él es el responsable, el que pita y el que toma las decisiones.

–Fajardo definió el choque como de ‘play-off’...

–Todos los entrenadores tenemos frases hechas. Era un partido de la Liga regular que era importante para los dos por la situación y el nivel y en ese sentido sí que se puede considerar así, es lo que nos gustaría.

–¿Qué valoración hace del cambio de sistema?

–Creo más en el futbolista que en los sistemas, aunque un equipo tiene que ser versátil y se tiene que adaptar a lo que consideramos más correcto. En las escuelas de entrenadores nos dicen que el sistema una vez que se pone el balón en juego es todo táctica.

–¿Qué le ha parecido el rival?

–Ha apostado por lo que un equipo como el Algeciras, al igual que nosotros, tiene que apostar. Se ha reforzado muy bien, con jugadores de nivel. Es uno de los mejores equipos de la categoría y eso dice mucho de mi equipo, creo que estuvimos un poquito por encima. Espero que los dos terminemos en 'play-off' pese a la desventaja, ese es mi deseo.