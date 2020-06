González, un aval para el buen trabajo de los guardametas del Xerez DFC

El Xerez DFC comenzó su preparación de cara al 'play-off' hace dos semanas. Josu Uribe y Dani Aguilar se están encargando de la puesta a punto de la plantilla y José Luis González de los porteros. José Manuel Camacho, Héctor Pizana y Borja Villegas están en las mejores manos posibles.

El exguardameta vasco cuida al máximo todos los detalles y cree que todos van a llegar a la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena en buena forma. Recuperar las sensaciones, los reflejos, la capacidad para colocarse bien y la referencia con la defensa son algunos los aspectos que están trabajando.

Asegura que tanto Camacho como Héctor Pizana son "profesionales, se han cuidado y en siete semanas van a tener tiempo de llegar bien a la fase de ascenso. Pizana es muy joven, tiene más facilidad para coger la forma e incluso ha vuelto con menos peso, estoy contento en ese sentido con los dos".

González explica: "Los porteros somos diferentes y la preparación también es diferente. A pesar de todo lo que ha pasado y de lo complicado que lo han tenido para trabajar, han regresado bien. Han estado entrenando on line con el preparador físico casi todos los días y en ese sentido no hay problemas pero son tres meses sin hacer portería y eso es más complicado".

"Los primeros diez días -subraya- los hemos dedicado a la readaptación, hemos trabajado los conceptos técnicos y tácticos, con blocajes, despejes de puños, y ahora ya estamos con el tema de la fuerza y de la velocidad. A partir de la próxima semana nos volcaremos en lo que es competir. Su situación y preparación física es distinta a la de los jugadores de campo".

A puerta cerrada "No podemos pensar que no habrá público, hay que intentar jugar, competir, vencer y se acabó"

Bajo su punto de vista, lo principal es "recuperar las sensaciones, la colocación en la portería, tener referencias con la defensa, a la hora de las salidas. Lo ideal sería disputar algunos partidos amistosos para recuperar todo eso. Si no es así, pues jugaremos entre nosotros, tenemos tiempo en cuatro semanas para llegar al partido ante el Ciudad de Lucena con todas las garantías posibles y al cien por cien. Igual en julio tenemos permiso y la situación cambia. Toca trabajar al máximo con lo que hay".

El 'play-off' va a ser extraño y al técnico azulino le hubiese gustado disputar "uno normal, con rivales de otras comunidades pero eso lo que toca. Hemos tenido esta pandemia, nos has tocado a todos estar confinados y todos hemos estado en las mismas condiciones. Hay que adaptarse a lo que hay y buscar la mejor disposición de todos para sacar adelante ese partido".

González conoce bien Marbella porque "jugué allí una temporada en Segunda División. El campo está reformado pero es buen lugar" y lamenta que no haya público en las gradas: "Precisamente aquella temporada en la que estuve en el Marbella recuerdo que iba poca gente al campo, fue un año complicado y para mi fue impactante porque llegaba de Primera División. Las sensaciones fueron extrañas, de buenas a primeras pasaba de jugar en campos llenos a un campo casi sin gente. Es un poco lo que he comentado antes, tenemos que adaptarnos a todo lo antes posible, no podemos ni pensar eso, hay que intentar jugar, competir, ganar y se acabó. Hay que darlo todo para intentar superar al rival".