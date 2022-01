Gonzalo Poley ya entrena con sus compañeros del Xerez DFC

El segundo refuerzo del Xerez DFC en el mercado invernal, el sanluqueño Gonzalo Poley, se ha entrenado ya con sus nuevos compañeros este sábado en el entreno que ha llevado a cabo el equipo en las instalaciones del Anexo de Chapín 'Pepe Ravelo'.

Los de José Pérez Herrera han realizado la última sesión de preparación de cara al partido de este domingo en Lepe antes de conocer que el partido contra el San Roque está en el alero después de que el equipo onubense haya solicitado el aplazamiento tras detectar nueve casos COVID en la plantilla.

La principal novedad en el entrenamiento ha sido, en efecto, la participación del mediocentro sanluqueño, cuyo fichaje por el Xerez DFC se cerraba en la tarde del viernes.

Poley, sin equipo esta temporada tras militar la pasada en el Inter de Madrid, no ha querido perder ni un minuto para ponerse a punto con sus nuevos compañeros a fin de esta disponible lo antes posible para Pérez Herrera. El jugador, no obstante, no ha estado inactivo, ya que hace unas semanas participó con la selección AFE en la Korantina Cup celebrada en Chipre.

"Estoy muy feliz de volver a hacer lo que me apasiona. Ilusionado y eternamente agradecido al Xerez DFC por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito. Mil gracias a todos. ¡Nos vemos en Chapín!", ha comentado el futbolista sanluqueño en sus redes sociales.

Por su parte, Urtzi Iriondo, primer refuerzo invernal de los azulinos, tiene previsto llegar a Jerez este fin de semana y ponerse el lunes a las órdenes del cuerpo técnico.