El Guadalcacín decide hoy si solicita Chapín para jugar como local ante el Xerez DFC

La directiva del Guadalcacín decidirá en las próximas horas si finalmente solicita a la delegación de Deportes el estadio de Chapín para jugar como local el partido contra el Xerez Deportivo FC, usuario habitual de la instalación. El club tenía que sopesar pros y contras, según advertía ayer el presidente de la entidad, Manuel Jiménez Ortega.

En primer lugar, el Guadalcacín tendría que hacerse cargo de la limpieza del campo, contratar tanto un seguro de responsabilidad civil como seguridad para el partido ante los azulinos, además de solicitar una ambulancia, requisitos que se encuentran recogidos en las ordenanzas municipales y que son de obligado cumplimiento y que, evidentemente, tienen un coste.

Además, el club pedáneo también tendría que pasar por caja y alquilar la instalación, aunque probablemente obtendría una bonificación con respecto a la tasa pública. Esto se debe a que el Guadalcacín no está en convocatoria de uso de instalaciones deportivas al tener asignado el Municipal de la pedanía a través del Ayuntamiento de su localidad. Por todo ello, "tenemos que estudiar cuánto nos va a costar jugar en Chapín, a lo mejor no nos compensa porque son muchos gastos que en nuestra casa no tendríamos que hacer o serían en menor medida", aseguraba ayer el presidente del Guadalcacín, quien no obstante sigue apuntado que "por motivos de seguridad, sería mejor jugar en Chapín".

El club tampoco tiene el visto bueno del entrenador del equipo. Jesús Mendoza apunta que "si en algún campo tenemos alguna posibilidad de puntuar contra ellos es en el nuestro. En Chapín sería casi imposible. Miras una plantilla y otra, los presupuestos... aunque estamos compitiendo bien si vamos a Chapín sería casi imposible, casi. Por mí, que jugáramos en Guadalcacín y el otro día ya se lo comenté a la directiva. Se está viendo este tema por la seguridad pero tampoco creo que vaya a pasar nada. Por ambiente de fútbol: Guadalcacín. ¿Que el terreno de juego no es el más idóneo? Bueno, pero es un partido de ambiente, con muchos aficionados. No sé qué van a decidir. Mi opinión es que quiero jugar en Guadalcacín, pero si ellos creen conveniente que tenemos que jugar en Chapín iremos allí, no nos queda otra", finalizó el míster del Guada.

Por otro lado, la Federación Andaluza de Fútbol también tendría que dar el plácet al cambio de escenario. Los clubes, por normativa, están obligados a comunicar antes de iniciar la temporada el campo en el que jugarán como locales. Este Diario se puso en contacto con la Federación para conocer de primera mano si el Guadalcacín ha manifestado su intención de jugar como local en el campo donde lo hace su adversario. La respuesta fue negativa. No obstante, desde la Federación se apuntaba que el caso tendría que someterse a estudio "porque esto no es habitual".

Un antecedente se halla en la temporada 2016/2017 con Xerez Club Deportivo y Xerez Deportivo FC en División de Honor. Entonces, el XCD jugó como local en Chapín ante el XDFC, aunque en aquel momento se trataba del primer partido de la temporada.