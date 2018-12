Manuel Heredia y Rodri, la reivindicación de los menos habituales en el Xerez DFC

El triunfo del Xerez DFC ante el Écija (2-1) del domingo en Chapín tuvo varios nombres propios. Con mayúsculas, por su notable aportación, están los de Manuel Heredia, autor del tanto de la victoria al transformar un libre directo en el pico del área en el tiempo de descuento, y Rodri, centrocampista que tuvo que jugar de central zurdo.

Dos futbolistas que no son habituales en los onces de Pepe Masegosa pero que demostraron la importancia de estar preparados para jugar en cualquier momento. Los dos se reivindican, defienden su aportación y presentan sus credenciales para ser titulares ante el Sevilla C el jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Heredia se muestra encantado con el gol y casi "ni me lo creo todavía". Además, desveló que "mi intención era ponerla dirección portería para que algún compañero la rematara pero me salió así el lanzamiento" y detalla: "Cuando tiré la falta creía que la sacaba fuera del campo, pero luego el balón ha bajó de forma brusca y terminó entrando. Sinceramente, estoy muy contento con la victoria y con el tanto".

Heredia "Me emocioné con el gol, era importante para el equipo y para mí por tener menos minutos"

El xerecista se emocionó con su gol y no dudó en reconocerlo: "Lo deseaba tanto, que no me lo esperaba y me emocioné muchísimo. Ha sido bastante especial tanto por lo importante que ha sido como por el minuto en el que ha llegado. Estas últimas semanas han sido bastante difíciles en muchos sentidos para todos, por llevar varias jornadas sin ganar, a nivel personal por tener pocos minutos... Me he emocionado tela".

El extremo zurdo comenzó la temporada siendo habitual en la banda izquierda pero desde que Masegosa apostó por los tres centrales ha sido el futbolista más perjudicado, ya que ha dejado de ser titular. De hecho, durante la pasada semana, hasta habló con el entrenador por su situación.

El técnico le enumeró los motivos por los que había dejado de ser titular y ante el Écija se encargó de demostrarle que tiene un hueco en ese once. "Con el sistema de cinco defensas tengo menos oportunidades pero en este partido, por ejemplo, el míster cambió un poco para que yo tuviera cabida. Entré, marqué y me siento bien por el gol y por la victoria. De todos modos, todos tenemos que seguir luchando".

Salir como revulsivo es un reto complicado a veces porque no siempre los cambios ofrecen el resultado esperado. El jerezano admite que "es difícil y mucho. Es complicado entrar en el partido de esa forma porque, a veces, no te da tiempo ni de participar en juego. No obstante, cuando uno no baja los brazos, trabaja, lo intenta y sigue luchando hasta el último momento las casas salen. El gol lo justifica todo, obtuve la mejor recompensa posible".

Por último, también rompió una lanza en favor del entrenador. "Estamos a muerte con él, el grupo está unido”.

Rodri "El triunfo nos ayuda a coger confianza para afrontar con garantías los próximos partidos"

Rodri, por su parte, fue una de las sorpresas del once inicial ante los astigitanos. El joven cumplió con nota en defensa junto a Rojas y Adri Rodríguez. Feliz por el triunfo y por su actuación, ha subraya que "la victoria fue muy trabajada, el equipo lo merecía. La pasada semana nos empataron en el último minuto en Los Barrios y esta jornada nos ha tocado a nosotros llevarnos los tres puntos en el descuento. Es algo bonito, nos ayuda a coger confianza y a afrontar estos dos encuentros con más garantías".

Sobre su trabajo, el jugador que llegó en verano procedente del Guadalcacín detalla que "me sentí bastante cómodo, toda la plantilla tiene que estar preparada para cuando el míster crea que tenemos que ayudar al equipo sea en la posición que sea. Estoy trabajando bien y tengo que aprovechar cualquier oportunidad. Todos estuvimos a un buen nivel ante un rival experto y que compitió. Insisto, lo mejor de todo fue que conseguimos la victoria y que cortamos la racha de empates”.