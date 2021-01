Hermi Ramírez se despide del Xerez DFC tras siete años en la oficina

El Xerez DFC se ha despedido de Hermi Ramírez, empleada de la entidad desde su fundación que emprende una nueva etapa laboral. Muy querida por todos por el gran trabajo que ha realizado desde el primer día, ha recibido un emotivo y merecido homenaje por parte de la junta directiva y de sus compañeros.

Hermi se ha despedido del club y de todos los xerecistas con una carta en la que hace un repaso de sus siete años en la entidad:

"Hola xerecistas

Escribo estas líneas para decir hasta luego. Hoy ha sido mi último día como trabajadora del club después de 7 años. Ha sido una decisión muy difícil y meditada, pero tengo que mirar por mi futuro laboral y profesional. Se me ha presentado una oportunidad para avanzar y el tren solo pasa una vez en la vida.

Son muchas cosas las vividas a lo largo de estas temporadas. Alegrías y penas, buenos momentos y malos, pero sobre todo me quedo con las personas. Todos aquellos que he conocido a lo largo de esta andadura. Es difícil poder enumerar a todos ellos, pero sí hago mención a José Ravelo y su junta directiva y, por supuesto, a Rafael Coca y su junta directiva con las que he compartido estos últimos años. Muchas gracias a todos de corazón.

Por otro lado, no quiero olvidarme de José Antonio Pérez-Rendón. Para mí ha sido un padre profesionalmente hablando. Él me ayudó, me encaminó y me fue enseñando en mis inicios en el club.

He ido avanzando a lo largo de los años junto con el club, y cómo dice el refrán que he escuchado en los últimos días, "por mi mejoría mi casa dejaría". Y eso dejo, mi casa.

Gracias a mis voluntarios en general y en particular, a Pedro, Juan y Paco. Vuestra H siempre os agradecerá todo lo que habéis hecho. Sin vosotros no hubiera vivido los días de partido igual.

Gracias a todos los técnicos y jugadores que han pasado por el club desde el primer equipo hasta el último equipo de cantera y escuela, incluyendo la sección de futsal.

Gracias a Benítez, mi mano derecha. Benítez es el club, es el XEREZ en mayúsculas, es un xerecista como ninguno y una persona extraordinaria. "De mayor quiero ser como Benítez·, como siempre decimos.

Gracias a mi familia Oca, siempre al pie del cañón y ayudándome en todo lo que les pido. Para ellos no existe el no, siempre está el sí por delante.

Gracias a Edu Villegas, mi amigo, llevamos juntos desde el principio. No te puedo decir nada que no sepas. Aquí me tendrás siempre.

A Tejero, ha sido un placer conocerlo y ayudarlo en todo lo que he podido. Gracias por tu cariño.

A mi gran compañero Abraham, que tantas veces le he metido prisa para llegar a los pedidos y ventas. Muchas gracias por tu trato, comprensión y paciencia.

Gracias a mis 'Milagritos'. Ellos son lo más. Ellos tiran o han tirado del día a día de nuestro club. Ellos son un tesoro a los que querré siempre. Sé que están ahí y yo estaré para ellos. Son mi familia. (Juan Carlos, Juanmi, Sergio, Salva y Álvaro).

Si me olvidó de alguno, perdón. Son tantas y tantas personas que es muy difícil enumerarlas. Muchas gracias a todos.

Nos vemos en Chapín, en La Granja y en el Ruiz-Mateos.

¡Forza Xerez Deportivo Fútbol Club!".