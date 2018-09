Homenaje obligado al capitán

José Manuel Barba, capitán del XDFC la pasada temporada, fue uno de los descartes de Pepe Masegosa el pasado verano. Le hubiese encantado jugar en Tercera, ya que se unió al proyecto el año de su fundación en la categoría más baja, pero no pudo ser. Ahora, apartado del mundo del fútbol reside en el Reino Unido para ampliar sus estudios. La pasada semana regresó a Jerez con vacaciones y no quiso desaprovechar la oportunidad de acudir a Chapín para despedirse de la afición y recibir un justo y merecido homenaje por parte del club por sus cinco campañas como jugador xerecista.

A Barba le hubiese encantado despedirse en el césped: "Nunca se sabe cuándo va a ser tu último partido y la pasada campaña ya vivía cada encuentro como si lo fuese. Jugar aquí ante esta afición es un privilegio, lo tuve claro desde el primer día que llegué y sabía que lo tenía que aprovechar al máximo. Esa espinita no me ha quedado en ese sentido. Le estoy muy agradecido al club por el detalle y por darme la oportunidad de despedirse así de esta gran afición", dijo a la web del club.

Al exxerecista le resultó duro presenciar el encuentro desde la grada, ya que a sus 26 años aún le quedaba cuerda. "La sensación fue extraña. Los últimos cinco años los he pasado acudiendo al campo con mariposas en el estómago, con esa sensaciones que se tienen antes de un partido. Salir de casa y saber que ya no vas a jugar, que no estás dentro del equipo, te hace sentir extraño. De todos modos, todo tiene su momento, el fútbol y la vida son así. Saludé a mis compañeros, que hacia tiempo que no los veía, y a animar ya desde la grada. Les deseo lo mejor, que se consigan los objetivos, que no va a ser fácil, y que sean muy felices".

Barba resaltó la figura de Padilla, ahora el capitán tras su marcha. "Éramos los únicos jugadores que quedábamos en la plantilla desde el inicio. Estábamos jugando en Tercera y decidimos bajar a la última categoría para apoyar a este proyecto. Él ha tenido la suerte de seguir y yo no por decisiones técnicas. Le deseo lo mejor y también al equipo. Espero que compita bien, que es lo que también pide esta afición tan exigente. Ellos si competimos estarán contentos, aunque luego se gane, se empate o se pierda. La plantilla tiene calidad, Edu la ha reforzado bien y espero que se cumplan los objetivos sin la presión de otros años. Somos el Xerez y tenemos que darlo todo en cualquier campo".