Hugo, primer canterano que debuta en el Xerez DFC con José Herrera

Hugo Carrillo Mariscal se ha convertido en el primer canterano que debuta esta temporada con el primer equipo del Xerez DFC en partido oficial. El lateral derecho sustituyó a Marcelo en el minuto 86 del encuentro que los azulinos disputaron este domingo en el Alcalde Navarro Flores de Rota y pudo disfrutar en el césped de la tercera victoria consecutiva de los xerecistas.

El lateral diestro viene entrenando con la primera plantilla azulina toda la temporada y en cuanto ha tenido ocasión -el partido estaba sentenciado-, José Manuel Pérez Herrera aprovechó la situación para dar al jugador sus primeros minutos en el primer equipo.

Al término del encuentro, Hugo agradecía al míster jerezano la oportunidad: "Lo primero, agradecer la confianza tanto al míster como a los compañeros, estoy muy contento por la victoria y ahora a seguir trabajando". El chaval aseguraba al equipo de prensa del club que "me he adaptado muy bien y me he sentido como uno más siempre" y aunque "no he tenido la oportunidad de tocar balón, me he sentido a gusto aunque al principio he tenido un poco de nervios". Para finalizar, comentaba que "es un lujo compartir vestuario con estos jugadores, me han apoyado mucho" y con respecto a José Herrera, también flores: "Es un lujo tener un entrenador que confíe en la cantera, es muy bueno".

En efecto, José Pérez Herrera es un enamorado de la cantera, en cuanto tiene ocasión observa in situ los partidos de las secciones inferiores y en todos los equipos en los que ha militado ha demostrado que no le tiembla el pulso si tiene que sentar a una 'vaca sagrada' y darle la alternativa a un joven. En el Sanluqueño apostó por jugadores como Marc Cardona, Cristian, Pelón y Antonio Jesús, verbigracia.

En el Xerez DFC ya hizo debutar a Curro Rivelott en categoría nacional contra el Rota en Chapín y con anterioridad ya había disputado unos minutos en la ida de cuartos de final de la Copa RFAF contra el Puente Genil, siendo titular en la vuelta en La Juventud. Además, el centrocampista tuvo minutos en los Barrios y contra el Cabecense y recuperó la titularidad en el Navarro Flores sustituyendo al sancionado Adri. Además, Basto también tuvo minutos en la vuelta de la Copa RFAF ante los pontaneses.

Beni es otro de los canteranos que ha tenido su cuota de protagonismo durante la primera vuelta. Si bien el lateral izquierdo ya debutó con el Guadalcacín en Tercera de la mano de Jesús Mendoza y la pasada temporada con Josu Uribe en un partido en Chapín contra el Rota, se ha afianzado en el primer equipo con José Herrera, quien le otorgó dorsal de titular en los últimos cuatro partidos de la primera vuelta, aunque Fran Ávila volvió al once inicial en el Navarro Flores.