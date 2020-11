Ignacio Goma, centrocampista del XDFC, se ha ganado la confianza de Pérez Herrera. Tiene muy claras las ideas, asegura que la categoría es muy complicada y que les va a tocar sufrir, echa de menos a la afición en Chapín y espera “hacer algo grande y bonito para dedicárselo a todos los xerecistas que están ahí arriba para que estén contentos.

–Dos de dos en casa pero con sufrimiento...

–Lo hablamos en el vestuario, sacamos los dos partidos adelante sufriendo y eso quiere decir que el nivel del subgrupo es importante y que es complicado ganar los partidos. Estamos en el camino correcto y, poco a poco, vamos a ir consiguiendo los objetivos que quiere el míster. Ahora, ya sólo pensamos en ir a por otro triunfo en el siguiente partido.

–¿El resultado ante el Arcos fue engañoso por lo mucho que perdonaron?

–La primera parte que hicimos fue muy buena y nos pudimos haber marchado al vestuario con un 2-0 o 3-0, siempre sin menospreciar al rival porque también juega. Al final, no cierras el partido y llegas con ese miedo de que te pueden hacer un gol y de que todo el buen trabajo anterior lo mandas al garete en una acción cuando ellos ni se acercaron a portería. Tenemos que mejorar esa faceta pero, insisto, estamos en el buen camino.

–¿Cansancio o conformismo?

–No fue nada de eso, la primera parte fue muy buena pero hay cosas que mejorar. Hay facetas del juego que no interpretamos bien. En mi caso, por ejemplo, igual no debí subir tanto a recibir cuando ellos no presionaban tantos. Son pequeños detalles que marcan el devenir del partido y que nos impidieron hacer más goles. En la segunda mitad hubo momentos en los que nos contagiamos de su juego más lento y no resolvimos. Hay que materializar las ocasiones. Estamos en Tercera, aquí vienen los rivales como si fuesen a jugar el partido más importante de la Liga y nos va a costar mucho ganar.

"El vasito se va llenando como el míster quiere, pretende que todos seamos uno"

–¿Qué le dice el liderato?

–El vasito se va llenando poco a poco como el míster quiere, pretende que todos seamos uno y que el proyecto sea grande. El año pasado partidos como el del Arcos o lo empatábamos o lo perdíamos. La afición tiene que ver que es muy complicado. En la jornada ya se vieron empates que parecían victorias y no va a ser tan fácil, todo va a costar. Poco a poco hay que mejorar.

–¿Resultó extraño jugar sin público en Chapín?–Lo notamos en los momentos de bajón, que aquí nuestra afición es cuando más nos anima y a los rivales les hace venirse abajo un poco. En los momentos complicados se le echa en falta. Es una pena que con la situación del país no puedan entrar más aficionados. En un campo como el nuestro para 22.000 que sólo puedan entrar 800 es triste porque luego vemos otros eventos en los que hay más. Nos tenemos que conformar con esto pero sabemos que están desde casa animando, seguro que vieron el partido y sufrieron.

–¿Qué sensaciones le dejó el estado vacío?

–Raras. Al míster le oíamos perfectamente, cuando normalmente nos cuesta. La comunicación fluyó pero es una pena que un estadio tan grande esté vacío. Ojalá dentro de poco puedan estar aquí los aficionados y les podamos regalar triunfos.

–¿Fue el triunfo de Dominguito y la afición?

–Le teníamos muy cerca porque cuando llegábamos al campo ya estaba ahí y cuando vimos en el marcador su imagen se nos pusieron los vellos de pinta. Tenemos que luchar todos juntos, para él va dedicado no solo este triunfo, también el resto de temporada porque queremos hacer algo grande para él y para el resto de xerecista que están ahí arriba esté contentos. y seguro que nos dan fuerza.