Jacobo: "Si vamos a Montijo con la caraja tendremos problemas"

Jacobo, extremo del Xerez DFC, es uno de los 'soldados' de Pérez Herrera. El entrenador del Xerez DFC confía plenamente en el potencial del jerezano, al que ya tuvo a sus órdenes la pasada temporada y también en el Arcos y el San Fernando. Esta campaña, ha participado en todos los encuentros y sólo no fue titular en Cáceres. Asegura que les ha costado digerir la goleada del domingo en Vélez (5-2) por la forma en que se produjo, se muestra autocrítico, pero también destaca que el nivel ofrecido por el equipo no fue tan pobre como dice el marcador.

El jugador azulino confiesa que "los primeros días de la semana fueron duros, hemos intentado olvidar el partido cuanto antes, pero hay cosas que tenemos que ir mejorando para intentar que no vuelvan a ocurrir. De todos modos, las decisiones del árbitro tampoco nos ayudaron mucho. Los posible fallos llegaron en momentos decisivos, que nos hicieron mucho daño, nos mataron. Salimos con ganas tras el descanso, pero con el segundo penalti y un futbolista menos, nos vinimos un poco abajo. Toca pasar página, y tener claro que esto es fútbol".

Después de la goleada, a Jacobo le hubiese gustado más "jugar en casa por el apoyo de nuestra afición, que siempre es impresionante. Está con nosotros en cada momento. En Vélez, perdiendo 5-2 y con uno menos, estuvo apoyando en todo momento y si eso se nota allí, mucho más importante es el respaldo de tres mil como tenemos cada jornada en Chapín. Te anima y te ayuda en los momentos más complicados, pero el calendario es el que es y nos toca una nueva salida a Montijo. Seguro que allí también habrá gente que nos eche un cable y será de agradecer".

Complicada salida

Del rival, por el momento, conoce "poco. Ni he jugado allí ni tengo demasiadas referencias del equipo. No te puedes fiar de nadie, vaya último o sea un recién ascendido. Si van arriba es porque están haciendo las cosas bien y tienen las ideas muy claras. Su campo es complicado, de césped artificial, y habrá que competir fuerte porque como vayamos con la caraja, tendremos problemas".

Igualmente, resalta: "No podemos perder la perspectiva, hay que hacer lo mismo que cuando perdimos los dos primeros partidos de Liga con el Córdoba en casa y con el Cacereño fuera. Tenemos que saber a qué jugamos, confiar en nuestras posibilidades y en nuestros sistema. Si hacemos las cosas bien, como las veníamos haciendo en estos anteriores partidos, tendremos muchas posibilidades de sacar algo positivo de allí".

Los equipos de Pérez Herrera suelen encajar muy pocos goles y en lo que va de competición el cuadro azulino ya ha encajado quince dianas, diez de ellas sólo en dos encuentros. Bajo el punto de vista del atacante, "tantos goles en esos dos encuentros nos han lastrado, son muchos, en el resto de partidos sólo hemos recibido una media de uno. Hay que mejorar también en ese sentido. Hay que estudiar cómo llegan los goles, analizarlos e intentar que no vuelva a pasar. Los rivales aprovechan bien cualquier fallo, el más mínimo error nos está penalizando bastante".

Quiere quedarse con el lado positivo de la marcha del Xerez DFC y recuerda que "estamos acostumbrados a levantarnos, como ya lo hemos demostrado en algunas ocasiones. No todo es negativo. El equipo siempre quiere y en todos los partidos generamos oportunidades, lo malo sería no crearlas, no poner en aprietos al rival. También estamos haciendo goles, sólo en dos partidos nos quedamos a cero y uno de ellos lo empatamos. Es un aspecto a tener en cuenta, casi siempre marcamos. Lo que sí tenemos claro, como he comentado antes, es que no podemos regalar nada porque una que tiene el rival, una que nos mete".