"Por fin demostramos que somos un equipo seguro, que sabe lo que hace y va a una"

Jacobo fue uno de los nombres propios en el triunfo del Xerez DFC ante el Villanovense el domingo por 2-0. El extremo azulino provocó el penalti que permitió a Máyor abrir la cuenta y le puso la firma al segundo gol del encuentro.

El jerezano ha valorado de forma muy positiva la primera victoria de la temporada y ha destacado: "Estamos muy contentos, todos sabíamos que teníamos que trabajar en reforzar nuestra autoestima para ganar confianza y volver a demostrar el nivel de la pretemporada. Sabíamos que en cuanto recuperásemos la confianza en nosotros mismos teníamos muchas posibilidades de ganar. Por fin demostramos que somos un equipo seguro, que sabe lo que hace y en el que todos vamos a una".

Tras las dos derrotas seguidas ante Córdoba y Cacereño, el equipo se rehizo el domingo ante el cuadro extremeño y fue capaz de demostrar su nivel. Bajo su punto de vista, todo era cuestión de tiempo. "Cuando pierdes, siempre hablamos entre nosotros y con el míster para buscar la raíz de los problemas. Después de las dos derrotas, todos llegamos a la misma conclusión, que no éramos nosotros ni a la hora de defender ni de atacar. No teníamos esa confianza que demostramos tanto en pretemporada como la pasada campaña. Todo consistía en eso, no era cuestión de aptitud, táctica o técnica, teníamos que recuperar la confianza en nosotros mismos, era cuestión de tiempo también".

Jacobo fue titular ante el Córdoba, suplente en el Prínciple Felipe y otra vez salió de inicio el domingo. Junto a Bello y Raúl Palma fue de los mejores y agradece al grupo y a los entrenadores el apoyo. "El míster y los compañeros siempre te animan y te recuerdan las cualidades que cada uno tenemos. Todos somos mayores, sabemos lo que tenemos que hacer y conozco mis virtudes. El uno contra uno es uno de mis puntos fuertes y el míster es normal que me pida que lo intente siempre. Lo que puedo hacer es eso, encarar, provocar faltas y algún penalti, por ejemplo. Me han salido las cosas bien y he podido marcar. Trabajamos esa confianza durante la semana".