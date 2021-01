Jacobo, extremo del Xerez DFC, cumple su segunda temporada en la entidad. Conoce a la perfección a José Pérez Herrera porque le tuvo como entrenador en el Arcos y aún no se explica cómo el equipo lo pasó tan mal en el ecuador de la primera vuelta.

No quiere ni echar la vista atrás para repasar aquellos malos momentos, pero admite que "sufrimos muchísimo porque el equipo hacía lo mismo que ahora, pero la pelota no quería entrar. Sin ir más lejos, el gol de Máyor en Rota hubiese sido impensable. Nos encontramos en un buen momento ahora y a ver si somos capaces de mantener esta racha".

Mala racha

Jacobo explica que "nos hizo daño, estábamos preocupados y cabizbajos porque los rivales no eran superiores a nosotros y con muy poco nos ganaban los partidos. De todos modos, creímos en el grupo y en nosotros mismos y salimos adelante. La dinámica cambió y ya hemos puesto la velocidad de crucero".

El sábado se ven las caras en Chapín con la Lebrijana, uno de los equipos que les ganó en la primera vuelta. El partido lo encaran "con la intención de ganar, como todos. No tenemos más o menos ganas de superarles porque se quedaran con los tres puntos en Lebrija, tenemos que sacar adelante todos los partidos independientemente del rival, ya estamos en el tramo importante de la temporada. La Liga es muy corta y el margen de error es mínimo. No nos podemos dejar nada, hay que ganarlo todo".

El rival

El encuentro frente a los lebrijanos, bajo su punto de vista, va a ser "complicado. En este subgrupo hay muchísima igualdad y todos los rivales te crean problemas. Tenemos el ejemplo del Antoniano y también nos costó mucho ganar tanto al Rota como al Arcos. El Conil también fue capaz de empatar en Ceuta en la última jornada. Todos los equipos te pueden hacer daño y no podemos confiarnos, toca estar concentrados. Recuerdo que en la primera vuelta llegaron a portería dos veces y se quedaron con los puntos".

Jacobo es de los que piensan que les está afectando "la temporada tan atípica por la pandemia y, gracias a Dios, estamos jugando, pero es difícil. Hay muchos parones, el ritmo no es el mismo y no estamos habituados. El equipo que mejor se adapte a todo esto se llevará el gato al agua. Ganamos en Rota, volvimos con muy buenas sensaciones y nos tocó parar... Cuesta muchísimo".

Sin público

Las nuevas medidas implantadas por la Junta para la prevención del Covid-19 han vuelto a dejar a los estadios sin público. Ese aspecto tampoco lo lleva bien. "Es de locos, va cambiando todo de una semana para otra. La incertidumbre es total. Nos gustaría tener con nosotros a nuestros aficionados, que nos ayudan muchísimo siempre".

Además, subraya: "Desde la temporada pasada lo estamos sufriendo y es una lástima. Tenemos que mentalizarnos y ser responsables con lo que toca. La situación es crítica y hay cosas que no se pueden hacer. Ya no sólo está en juego nuestra salud, está la de nuestros compañeros y la de nuestras familias".

El extremo se encuentra en un buen momento y "sólo me falta el gol. El otro día lo hablaba con el cuerpo técnico. No obstante, estoy contento con el trabajo y no me obsesiono. Lo importante es que el equipo gane".