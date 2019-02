Javi Casares: dedicado a 'tía Belén'

Uno de los goles de la remontada del Xerez DFC ante el Ceuta llevó la firma de Javi Casares, delantero jerezano que lo celebró señalando al cielo y a través de las redes sociales explicó la especial dedicatoria: "Muy feliz de la victoria y en particular por el gol, que se lo quise dedicar a una persona muy especial para mí que nos dejó la semana pasada. Ella es mi 'tía Belén'. Era cariñosa, amable, transmitía felicidad y siempre me trató como un nieto más. Te echaremos mucho de menos, te queremos Gueli, no te olvidaremos".

Tras el partido del pasado domingo en Chapín, Javi Casares valoraba así la "importante" victoria: "El equipo no se ha dado nunca por perdido y además hemos hecho una cosa que no habíamos hecho durante todo el año, que es remontar un partido. Creo que el equipo ha tenido ambición, ha tenido coraje, sabíamos que teníamos que correr cada pelota, así es como íbamos a conseguir el objetivo y parece que ha surtido efecto y las ocasiones que hemos tenido han entrado, cosa que en otros partidos no hemos tenido la suerte de cara".

Explicaba el atacante jerezano sobre el relevo en el banquillo que "lo venía hablando con los compañeros, parece que se va el míster (Masegosa) y ganamos este partido como lo hemos ganado. Creo que Masegosa ha hecho muchas cosas buenas, lo que pasa es que en el fútbol mandan los resultados y creo que el míster no está aquí por el tema de los resultados. Es una persona que ha trabajado, que le gustaba el fútbol, que se llevaba bien con los jugadores... Lo que pasa es que al final, como he dicho antes, mandan los resultados y la verdad es que no estábamos donde merecíamos estar y por eso ha habido cambio".

Ahora "creo que hemos cambiado la mentalidad, el equipo sabía que si queríamos ganar teníamos que correr cada balón, pelear, el míster también nos ha inculcado que teníamos que presionar en zona alta y parece que el equipo lo ha cogido a las mil maravillas y eso es lo que nos ha hecho tener las ocasiones y meterlas", y además goleando y marcando a balón parado cuando con Masegosa "ensayábamos cada semana estrategia ofensiva, defensiva y nos costaba la vida realizar un gol. Con él (García Tébar) ni hemos ensayado y hemos metido un gol de córner. ¿Cómo te explicas eso?: Fútbol".

Ahora, el Xerez DFC se coloca a 4 puntos del play off pero Javi Casares subraya que "creo que tenemos que centrarnos en nosotros, no pensar en los de arriba. Los demás que hagan lo que quieran porque pienso que estar arriba va a depender de nosotros, está en nuestras manos. Vamos a pensar en el siguiente partido y así, partido a partido, no miramos a los rivales, no miramos a nadie, centrarnos en nosotros, pensar en nosotros, que es lo más importante".