Javi Díez ya tiene ficha y podrá debutar en el Xerez DFC frente al Cartaya

El Xerez DFC se enfrenta este miércoles (12:00) al Cartaya en Chapín con el reto de lograr por primera vez dos triunfos seguidos y David Sánchez cuenta con el alta del centrocampista Javi Díez, que ya tiene su ficha tramitada tras firmar la pasada semana, y dos bajas, las de Teté, con la selección andaluza, y Burdenski, enfermo.

El nuevo jugador azulino se perdió el partido del sábado ante el Cabecense (4-0) porque su documentación aún no estaba en regla tras su salida del Toledo, pero ahora el técnico ya puede contar con él, está en la lista de convocados y tiene muchas posibilidades de tener sus primeros minutos como xerecista.

Por contra, el atacante Teté, que fue el protagonista del encuentro en el Carlos Marchena con sus tres goles, se pierde el compromiso al estar convocado con la selección andaluza para disputar la Copa de las Regiones UEFA este fin de semana en Pozoblanco. El delantero no ha entrenado este martes junto a sus compañeros con permiso del entrenador.

El medio alemán Fabian Burdenski, que ya no pudo jugar tampoco el sábado en Las Cabezas, sigue enfermo, no se ha recuperado y no está en una lista de convocados en la que sí vuelven a aparecer, además de Pepe Rincón, los canteranos Galafate y Juan Chaves.

Igualmente, Marcelo Villaça también aparece en la citación tras superar su rotura muscular, aunque aún no está al cien por cien y los técnicos decidirá a última hora si finalmente está en el banquillo o se queda fuera. "Va justo, el sábado decidimos al final dejarle fuera para recuperarle aún mejor. Durante las próximas horas le daremos vueltas a la cabeza y decidiremos si está o no, no hay que tener prisa porque hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas roturas, hay que cuidarlos a todos".