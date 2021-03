Javi Valenzuela fue titular ante el Antoniano por la lesión de Javilillo y el extremo se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro, ya que solicitó penalti en una de las primeras acciones del partido.

Suele ser uno de los jugadores que más utiliza Pérez Herrera en Liga, pero siempre desde el banquillo. De hecho, sólo ha salido en el once titular en una oportunidad más, en la primera jornada de Liga en Chapín ante el Rota (1-0).

Por contra, en la Copa de la RFAF sí fue titular en dos de los tres encuentros que su equipo disputó. En la cita de vuelta de cuartos ante el Salerm Puente Genil en La Juventud (2-1) y en la semifinal de Marbella contra el Utrera (0-0).

El empate en Lebrija lo dio por bueno y apuntó que "un punto en un campo tan complicado es importante, aunque queríamos los tres. Sabíamos que aquí se juega fuerte, que había que competir duro y también teníamos que prestar atención a las segundas jugadas. Tuvimos ocasiones para hacer gol y hubo un clamoroso penalti que el árbitro no lo señaló. Quedan dos jornadas para empezar la segunda fase y hay que seguir sumando. Ya estamos clasificados pero todavía no hay nada hecho".

La pena máxima que le hicieron a los pocos segundos de arrancar la cita la tiene clara: "Oca sacó el balón de nuestra área, la recepcionó Máyor, me quedé solo delante del portero y me derriba. Para mí, penalti. Hasta escuché como el línea le decía al árbitro que para él era penalti, pero el árbitro no señaló. Incluso creo que hasta pudo haber otro a Antonio Jesús también del portero. A seguir trabajando porque otra cosa no queda".

En su vuelta a la titularidad, se sintió "cómodo. Le doy las gracias al míster por haber confiado en mí. En la primera parte me sentí muy a gusto, se entró mucho por mi banda. Ya en la segunda es cierto que se cargó más el juego por la otra y me cambiaron. Como he comentado antes, hay que apretar y seguir trabajando fuerte porque el domingo tenemos un rival duro y complicado en casa".