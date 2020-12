"Todavía me queda mucho por demostrar aquí"

Javier Gutiérrez Salmerón ‘Javilillo’ ha acabado la primera vuelta con el Xerez DFC con buenas sensaciones después de un inicio complicado en lo personal, con una lesión de abductores que le impidió rendir al mejor nivel y que incluso lo tuvo apartado del equipo alguna que otra jornada.

El extremo almeriense, tras pasar las fiestas navideñas con la familia, ya está de vuelta junto al resto de la plantilla que entrena José Pérez Herrera para afrontar el inicio de la segunda vuelta en el complicadísimo campo del CD Rota. El cuadro que prepara Paco Peña ha sido de los más regulares del primer ciclo -es el menos goleado del subgrupo-, aunque la derrota contra Los Barrios lo descabalgó de la tercera plaza en beneficio del Xerez DFC.

Después de varias jornadas sin ganar, el Xerez DFC ha sumado dos triunfos consecutivos, que a juicio de Javilillo han dado mucha tranquilidad. El atacante azulino, no obstante, apunta que “tampoco es que estuviéramos desastrosamente antes. Es verdad que hemos tenido fases de algunos partidos en los que no estuvimos bien. El trabajo no era malo aunque sí los resultados y en ese aspecto sí llevábamos una racha muy mala. En estos dos últimos partidos por fin ha dado frutos ese trabajo que veníamos haciendo y pudimos cambiar la dinámica y recuperar la confianza que teníamos a principios de temporada”.

A la hora de analizar qué ha cambiado en el equipo con respecto a jornadas precedentes, señala que “en el fútbol lo que marca la diferencia son los goles. Estábamos llegando pero no materializando las ocasiones. Quizá esa angustia de no ir por delante a pesar de tener tantas ocasiones nos ha pesado, pero luego el estilo lo hemos mantenido siempre quitando algunas fases de algunos partidos. En Los Barrios la primera o la segunda que tuvimos fue para dentro y aquí con el Cabecense fue igual. El estar 0-0 a veces nos ha causado ansiedad”, opina.

Finalmente, el equipo encauzó el rumbo y ha acabado la primera vuelta tercero y dentro del objetivo marcado: “Estamos ahí arriba y vamos a pelear por seguir lo más alto posible. Nuestra mentalidad es esa. Esperemos que siga así la cosa, ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. A veces hay que fijarse en otras cosas además del resultado, porque muchas veces hay cosas que no son controlables. Que el balón entre o no depende de más factores. Hay que seguir creyendo en el trabajo diario que se hace”.

También destaca la fortaleza mental del equipo en los peores momentos de la temporada, cuando la intranquilidad elevó el nivel de las críticas: “Está claro que cuando estás en una serie de clubes con un objetivo marcado, esa presión o esa obligación entre comillas a ganar la vas a tener y cuando no sales las cosas suelen aparecer comentarios. Nosotros tenemos que evadirnos de esas cosas y que no nos perjudique porque al final eso es negativo para el jugador. Hay que tener una mentalidad fuerte. Nosotros desde dentro siempre hemos sido exigentes, sabemos si estamos bien o si no, somos los primeros que nos exigimos y aquí nadie ha bajado los brazos. En ese aspecto, hay que estar tranquilos. Hay jugadores con mucha experiencia y que han vivido situaciones mucho peores que la que hemos pasado nosotros. En esos momentos en los que muchos están nerviosos debemos ser nosotros los que tenemos que reconocer que estamos de una determinada manera pero siempre desde la tranquilidad, al final somos los que salimos ahí al campo y los que podemos cambiar las cosas”.

En lo personal, Javilillo ha ido de menos a más: “Sí es verdad que al principio tuve problemas en el abductor y no mejoraba, me tiré al final un mes que no iba la cosa, quería entrar y no estaba bien y recaía. No estaba al cien por cien. Al final de esta primera vuelta sí que he acabado con mejores sensaciones y voy en línea ascendente, pero a mí todavía me queda mucho fútbol que demostrar aquí y espero hacerlo lo más pronto posible. Lo que tengo que hacer es aportar lo máximo posible al equipo, todavía hay margen de mejora y de poder aportar más. Para eso estoy trabajando y ojalá se vea en esta segunda vuelta para seguir ayudando a ganar partidos”.

Tras varios años jugando en el Grupo 9 de Tercera, cree que el nivel del occidental es más alto: “Veo un poco más de competitividad, sobre todo de mitad de tabla para abajo, es muy complicado ganar a cualquier equipo. En otros grupos quizá hay equipos a los que es más fácil ganarles. Pero aquí hay jugadores de las canteras del Cádiz, Sevilla y Betis que recalan en otros equipos de la zona y que siguen siendo buenos futbolistas y compiten de manera espectacular. Me parece que hay más nivel aquí”.

Por último, lanza un mensaje a la afición: “Que estén tranquilos, que aquí no hay nadie que se deje caer, que sabemos dentro de la plantilla cuál es nuestro objetivo y que nosotros mismos nos exigimos, a veces las cosas salen bien y otras veces peor, pero que vamos a estar peleando hasta el final y dejándonos todo lo que tenemos para llevar al Xerez a lo más alto posible.