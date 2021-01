El Xerez DFC sumó en Rota su tercera victoria consecutiva de la temporada venciendo y convenciendo en un partido que era una prueba exigente para los de José Manuel Pérez Herrera. Con este triunfo, los azulinos han superado al Ceuta en la clasificación y se han colocado segundos a cinco puntos del Xerez CD, líder del grupo X-A de Tercera.

Uno de los futbolistas más destacados del encuentro en el Navarro Flores fue Javilillo. El extremo almeriense abrió la lata a los cuatro minutos de partido con un derechazo que tras tocar en Joaqui sorprendió a Manu López. Unos minutos después, asistía con un centro perfecto a Máyor, que de cabeza hacía el 0-2.

El atacante de El Ejido resumía así el choque tras los 90 minutos: "Creo que hemos iniciado muy bien el partido, teníamos claro a lo que veníamos y desde el primer minuto salimos con esa intensidad y a buscar el primer gol desde el inicio. Hemos tenido la suerte de ponernos por delante rápido y eso hizo que viéramos las cosas de otra manera, lo hemos seguido intentando y de ahí que hayamos hecho el segundo. Creo que en general hemos sido superiores, es una importante victoria fuera de casa para comenzar el año".

Después de una primera vuelta irregular que se enmendó al final, los azulinos han anotado 8 goles en los tres últimos partidos y el equipo ya es el segundo máximo goleador de la categoría cuando hasta hace no mucho se le acusaba de falta de gol. Javilillo opina que "el tema del gol, como ya he comentado muchas veces, no depende siempre de uno mismo. Está claro que nosotros queremos siempre hacer goles y queremos adelantarnos y ganar los partidos pero a veces las situaciones hacen que la pelota entre o no. Estamos ahora en una dinámica positiva, estamos generando muchas ocasiones y de hecho nos vamos con tres goles y con la dinámica buena”.

En el plano personal, marcó y asistió en el Navarro Flores: "Al principio de la temporada no tenía buenas sensaciones porque me lesioné y me costó recuperarme y coger ese ritmo de competición que hay que tener. Llevo ahora tres o cuatro partidos de titular y ese ritmo se va cogiendo poco a poco, me he encontrado mejor todavía y espero poder seguir sumando estos momentos”.

Además, celebró su 31 cumpleaños con victoria: "Tengo ganas e ilusión de seguir jugando al fútbol, hacer cosas bonitas y vivir estos momentos, porque luego se van y hay que quedarse con eso; hay que ser conscientes de que son momentos que cualquiera quiere tener porque somos unos privilegiados. Estoy muy contento por haber marcado y por poder haber ayudado al equipo".