Javier Gutiérrez Salmerón ‘Javilillo’ (El Ejido, 9 de enero de 1990) llegó al Xerez DFC a principios de septiembre procedente del Jaén y cargado de ilusión. Una lesión en los aductores le ha impedido rendir al nivel que él sabe que tiene pero, poco a poco va viendo la luz al final del túnel.

En el derbi de Chapín ante el Xerez CD anotó su primer tanto, ha recuperado confianza y espera que le sirva como punto de inflexión para comenzar a mejorar, lo mismo que espera de su equipo en estos momentos.

Encara con optimismo el partido ante el Antoniano pero sin confianzas, ya que "este grupo es muy complicado y cualquier rival te pinta la cara".

–¿Cómo han llevado esta semana sin competir?

–Bien, con un buen ritmo de entrenamientos, aunque es rara por no haber jugador el pasado domingo, hacerlo ahora el sábado y luego ya otra vez miércoles y domingo.

–¿Qué espera del encuentro ante el Antoniano?

–Tenemos muchas ganas de resarcirnos de lo que pasó en casa ante el Xerez CD, tenemos ganas de volver a jugar aquí. Afrontamos un partido clave para recuperar la dinámica que teníamos, el partido es importante.

–El rival es colista...

–No nos podemos fiar. En ese grupo, como te relajes cualquier equipo te pinta la cara. A priori, somos favoritos pero eso hay que demostrarlo en el terreno de juego. Hay que salir a por el partido, estar tranquilos y no convertirnos en un equipo ansioso.

–Se estrenó como goleador en el derbi, ¿qué supuso ese tanto para usted?

–Me dio mucha alegría. Salí en el descanso y nos adelantamos muy pronto. Fue una pena que no sirviera para nada a nivel de resultado, pero a mí me vino bien a nivel personal para ganar confianza y para atreverme a hacer más cosas. Venía de una lesión y con molestias en el aductor en las primeras cuatro jornadas, no terminaba de ponerme bien y estaba preocupado. El gol, como he comentado antes, me ha dado confianza, ya no tengo molestias y estoy entrenando bien. Me falta coger minutos para ir mejorando poquito a poco.

"Jugar sin público es muy frío, nunca te acostumbras"

–La lesión le ha perjudicado, ¿su resto es ser titular?

–Tengo muchas ganas, es mi objetivo. De todos modos, no es fácil. Tenemos un equipo muy competitivo, muy compensado en todas las líneas, tenemos muy buenos jugadores. Tenemos no sólo un buen once inicial, también los recambios son buenos. Ahora, lo que me queda es trabajar día a día para eso, para poder sumar minutos y ponérselo difícil al míster

–El tiempo vuela y ya se ha consumido la primera parte de la primera fase de la Liga...

–Este año es atípico, afrontamos una Liga mucho más corta y difícil. De todos modos, creo que quedan partidos suficientes para que todo pueda cambiar, aunque hay algunos equipos que se pueden distanciar. Todo está muy igualado porque, como he comentado antes, si sales relajado te ganan. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en intentar hacerlo cada vez mejor y confiar en nosotros porque hay buen equipo para intentar estar lo más arriba posible.

–El sábado, otro partido sin público. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema?

–Es muy duro. La situación es difícil y, aunque pasen los partidos, no te acostumbras. Llevas toda tu vida jugando con gente detrás que te apoya y se hace duro no sentirles cerca. Es todo muy frío. Es la situación que nos ha tocado vivir y hay que aceptarla pero no es lógica. Soy de los que piensan que con medidas de seguridad podrían acudir espectadores a los campos sin correr riesgos de contagio. Tenemos que acatar las normas, pero ojalá lo antes posible cambie todo y puedan entrar los aficionados en los campos. Los partidos se viven de otra forma y para nosotros son vitales.