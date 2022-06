Joao: "No me pensé firmar por el XDFC, llego a un club que quiere crecer, igual que yo"

El fichaje del centrocampista brasileño Joao Paulo por el Xerez DFC fue muy bien acogido por la afición azulina, que ha seguido su importante proyección desde que aterrizó en el Guadalcacín hace ya varias temporadas. El curso pasado jugó en el Ciudad de Lucena y, a las órdenes de los hermanos Carrasco, ha terminado de explotar sus cualidades.

El medio ha sido presentado este jueves en la Clínica Montealto, escoltado por Ignacio de la Calle, presidente azulino, que le considera un "fichaje ilusionante, al que deseamos los mayores éxitos deportivos porque serán los nuestros", y Juan Carlos Ramírez, integrante de la comisión deportiva de la entidad azulina.

Ramírez ha resaltado que "es una apuesta importante para nuestra primera plantilla, viene del Ciudad de Lucena, equipo en el que ha acumulado más de tres mil minutos, puede jugar de seis o de ocho y tiene unas capacidades físicas muy altas. Para nosotros, por nuestro estilo de juego, va a ser fundamental. Le damos la bienvenida, le deseamos suerte y le agradecemos que nos los haya puesto muy fácil en las negociaciones".

Encantado

Joao, por su parte, dio las gracias "al club, a los directivos y a los técnicos por confiar en mi fútbol, en mi calidad y por brindarme esta oportunidad. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de empezar. El Xerez DFC tiene la ambición de crecer como club y yo quiero hacerlo como futbolista, es algo que tenemos en común".

Sobre las negociaciones confirmó las palabras de Juan Carlos Ramírez, añadió que "el Xerez DFC es un gran club y tiene una afición increíble, así que ni me lo pensé, no tardé nada en decidirme" y se considera un "futbolista que puedo jugar tanto de seis como de ocho, tengo esa virtud, que me adapto a ese estilo de juego. Como ha comentado Juan Carlos, tengo esa capacidad física que me permite llegar de área a área y puedo dar equilibrio al equipo tanto en la parte defensiva como en ataque. Me siento bien en el medio del campo sea de pivote o de interior".

Ya ha tenido tiempo de conocer "a los otros dos brasileños del equipo, Edu Salles y Marcelo, y he hablado con el míster. Con el entrenador fue más una conversación para coger sensaciones y para conocernos".

Insistió en el motivo principal que le ha llevado a firmar y recalcó. "Llego a un club que ha crecido en muy poco tiempo con el sudor de su trabajo y me veo reflejado en la misma situación. Yo pasé de División de Honor a Tercera y tenía claro que tenía que trabajar el doble y muchísimo para tener esta oportunidad".

En el Ciudad de Lucena, que intentó renovarle, se convirtió en pilar básico y explica que "me quedé fuera sólo dos partidos, uno por sanción y otro por lesión. La verdad, ha sido un año increíble. No me esperaba jugar tantos minutos, pero trabajé duro, la oportunidad que me había salido la quería aprovechar".

Segunda RFEF es una categoría mucho más complicada, en la que no ha jugado, pero no le asusta el reto y cree que el equipo que se está configurando "va a pelear partido a partido y vamos a vivir una gran temporada. El reto de estar lo más arriba posible motiva a todos los jugadores que hemos fichado por el Xerez DFC, es apasionante, lo mismo que jugar en Chapín. No encuentro palabras para el estadio y la afición, son increíbles. Vamos a pelear en cada entrenamiento y en cada partido para cumplir con los objetivos".