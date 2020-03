Joaqui, central del Xerez DFC, "orgulloso" de jugar con la selección andaluza

Joaqui, central del Xerez DFC, es uno de los jugadores convocados por Antonio Macías para formar parte de la selección andaluza que disputará la próxima semana la fase final estatal de la Copa de las Regiones UEFA en Las Rozas (Madrid).

El azulino participó el martes en el último entrenamiento del combinado andaluz en el campo Manolo Jiménez de Arahal antes de viajar a Madrid el próximo lunes, se muestra ilusionado y lo considera un premio al trabajo que viene realizando su equipo.

Andalucía se mide el martes 10 a la una de la tarde en la Ciudad del Fútbol a Extremadura en un compromiso que será ofrecido en directo por RFAF TV. La otra semifinal enfrenta a Galicia y Baleares.

Si la albiverde saca adelante su partido disputaría la final ante el ganador del otro encuentro el miércoles 11 y si también ganase se garantizará participar por primera vez en la fase continental del torneo.

El chipionero destaca que "esta oportunidad la considero un premio por el trabajo que llevamos realizando a lo largo de la temporada. No me lo esperaba porque la primera fase la psaron otros compañeros, pero estoy contento y me siento orgulloso de defender a mi tierra".

"De todos modos, ahora mismo estoy centrado en el partido del domingo", resalta y añade: "Necesitamos un triunfo para seguir arriba y tener más cerca la fase de ascenso, hay que salir a por los tres puntos en todos los encuentros".

En una semana de tres partidos, el Xerez DFC sólo ha sumado tres puntos, los de casa ante Los Barrios, y fuera cayó en Lepe y Utrera. Joaqui tiene claro que "de ese tipo de errores se aprende. Lo que nos pasó ante el San Roque o el Utrera es algo que nos puede suceder si entramos en 'play-off', podemos comenzar perdiendo en cualquier campo, pero no podemos bajar los brazos ante cualquier adversidad, hay seguir juntos y luchar por sacar adelante cada partido".